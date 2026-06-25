Provoz na I/3 u Čtyřkol zkomplikovala nehoda kamionu, který se nevešel pod most

Provoz na silnici I/3, tedy hlavním silničním tahu z Prahy na Tábor, dnes u Čtyřkol na Benešovsku zkomplikovala nehoda kamionu. Souprava se nevešla pod most přes silnici a poškodila ho, řidič vyvázl bez zranění. Auta kvůli odstraňování následků nehody jezdila po I/3 kyvadlově, tvořily se dlouhé kolony, vyplynulo z informací policie a krajských cestářů.
Nehoda se stala před polednem. Kamion vezl betonovou jímku, přes níž měl položené rameno jeřábu. Výška nákladu přesáhla povolenou míru a rameno poškodilo most na silnici III/1096.
"Nákladní auto se zaseklo o mostovku a vyteklo větší množství hydraulického oleje," řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. Kvůli odstraňování následků nehody a vyprošťování kamionu byl provoz na silnici řízen kyvadlově, tvořily se kolony. Před 14:00 se dopravu podařilo plně obnovit.
"Na mostě jsou podle naší mostní specialistky poškozeny krycí vrstvy nosníků, krajní nosník budeme muset nechat posoudit statikem," uvedli cestáři.
Policie škodu vyčíslila na 1,3 milionu korun. Řidič podle dechové zkoušky před jízdou nepil alkohol. Příčinu a okolnosti nehody policisté dál vyšetřují.