Provoz na rychlíkové trati na Nymbursku je po opravě poškozeného vedení obnoven

Provoz na železniční trati mezi Velkým Osekem na Kolínsku a Poděbrady na Nymbursku je po opravě poškozeného sběrače lokomotivy a trakčního vedení v Libici nad Cidlinou obnoven. Novináře o tom krátce po 13:30 informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
"Trakční vedení se opravovalo, provoz byl obnoven," uvedl Kavka. K poškození sběrače a trolejového vedení podle něj došlo při jízdě vlaku. Podle informací Českých drah se v Libici nad Cidlinou na Nymbursku porouchala lokomotiva rychlíku z Prahy do Hradce Králové.
Mezi Velkým Osekem a Poděbrady byla zavedena náhradní autobusová doprava.