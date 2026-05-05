Provoz na trati mezi Berounem a Karlštejnem zastavil poškozený sběrač vlaku

Provoz na železniční trati mezi Berounem a Karlštejnem dnes ráno zastavil poškozený sběrač vlaku, Správa železnic měla podezření i na poničené trakční vedení. Cestující vozily autobusy, během dopoledne se podařilo provoz obnovit, vyplynulo z informací Správy železnic a Českých drah.
Událost byla hlášena kolem 6:00. "V Berouně je zastaven provoz kvůli poškozenému sběrači vlaku a podezření na poškozené trakční vedení. Hasiči Správy železnic budou na žádost dopravce evakuovat vlakovou soupravu," uvedl po 7:00 mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Vlaky mezi Berounem a Karlštejnem musely být odřeknuty, v úseku byla zavedena náhradní autobusová doprava. Nejdříve se podařilo obnovit provoz po jedné koleji, kolem 10:00 byl podle Kavky provoz opět bez omezení.