Provoz na trati Praha-Beroun zkomplikovala porucha v Řevnicích

Provoz vlaků mezi Prahou a Berounem dnes dopoledne zkomplikovala porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Řevnice. Provoz byl zhruba na hodinu zastaven, vlaky mohly nabrat zpoždění až 45 minut, vyplývá z informací Správy železnic (SŽ) a Českých drah (ČD).
Událost byla podle ČD hlášena kolem 10:00. Provoz na trati mezi Zadní Třebaní a Dobřichovicemi byl nejdřív zcela přerušen. Mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že důvodem byl výpadek napájení zabezpečovacího zařízení ve stanici Řevnice. Kolem 11:00 byl podle Kavky provoz obnoven.