Provoz na trati Praha-Beroun zkomplikovala porucha ve stanici v Dobřichovicích

Provoz vlaků mezi Prahou a Berounem dnes ráno a dopoledne zkomplikovala zhruba na tři hodiny porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Dobřichovice. Část vlaků mezi Radotínem a Řevnicemi byla odřeknuta, cestující museli počítat se zpožděním, vyplynulo z informací Správy železnic a Českých drah (ČD).
Událost byla hlášena kolem 8:00. Mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že v Dobřichovicích byl dočasně zastaven provoz kvůli výpadku napájení zabezpečovacího zařízení z veřejné sítě. Později se provoz podařilo s omezením obnovit, kolem 11:00 byl podle informací ČD provoz vlaků plně obnoven.