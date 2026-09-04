Provoz na trati v Libici nad Cidlinou je kvůli poškození vedení zastavený

Provoz na trati v Libici nad Cidlinou na Nymbursku je zastavený, důvodem je poškození sběrače lokomotivy a trakčního vedení. Novináře o tom informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Mezi Velkým Osekem a Poděbrady je zavedena náhradní autobusová doprava. Podle údajů na webu Českých drah potrvá omezení podle předběžného odhadu do 15:00. Mezi Velkým Osekem a Poděbrady je zavedena kyvadlová náhradní autobusová doprava.
"V Libici nad Cidlinou došlo při jízdě vlaku k poškození sběrače lokomotivy a trakčního vedení. Po vyšetření mimořádné události proběhne oprava trolejí," uvedl Kavka.
Podle informací ČD je porouchaná lokomotivy u vlaku R 945 v Libici nad Cidlinou. V souvislosti s poruchou mohlo být poškozeno trakční vedení, uvedly ČD.