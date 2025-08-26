V Průhonicích navrtali plynové potrubí, nejméně 100 lidí museli evakuovat

Informaci o poškození vedení plynu dostali hasiči před 11:00. K zásahu vyjelo několik jednotek z Říčan, Slaného a Prahy. Do výjezdu se zapojila také chemická laboratoř z Kamenice. Okolí místa úniku bylo uzavřené.
„V současné době byly zahájeny výkopové práce, aby bylo poškozené vedení obnaženo. Protože plyn stále uniká, provádíme skrápění vodním proudem,“ uvedli krátce po zahájení zásahu na síti X hasiči Středočeského kraje.
Plyn unikající v Průhonicích u Prahy se zhruba po třech hodinách podařilo nakonec uzavřít, hasiči ukončili zásah a evakuovaní lidé se mohli vrátit zpět domů.