Průměrná cena za nový byt stále stoupá, tlak zvyšuje i nejistá politická situace

Jan Bohata
  11:02aktualizováno  11:02
Analýza realitních expertů potvrzuje, že ceny nájemního bydlení na jaře brzdí. Důvod k optimismu však stále není, hlavní hráči mezi developery upozorňují, že náklady u nových bytů jsou již nad 180 tisíci korunami za metr čtvereční. Tlak do příštích měsíců zvyšuje nejistá geopolitická situace. Vychází to z právě zveřejněných čtvrtletních analýz o vlastnickém a nájemním bydlení.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Překvapení z kategorie příjemných zažil mladý IT specialista Martin, který narychlo sháněl v dubnu nový nájem. Byt 2+kk na pomezí Vinohrad a Žižkova sehnal na první pokus s měsíčními náklady zhruba 30 tisíc korun.

„S kaucí a prvním nájmem to předpokládá investovat zhruba 80 tisíc korun ještě dříve, než se nastěhujeme,“ shrnul náklady spjaté se sháněním a zařizováním nového příbytku Martin. Ti, kdo hledají nájemní bydlení, to na jaře mají o něco jednodušší, ceny totiž stagnují. Od začátku roku šly nahoru cca o dvě procenta.

Zájemce za metr čtvereční zaplatí přes 450 korun, za byt se 60 metry čtverečními to vychází na zhruba 27 tisíc korun. O něco lepší je to také s výběrem. „Množství nabízených nájemních bytů za poslední roky výrazně narostlo, a to jak kvůli nákupům investičních nemovitostí, tak aktivitám velkých pronajímatelů. Přestože ceny i nadále rostou, všímáme si, že stále více majitelů je otevřeno vyjednávání,“ vysvětlil Hendrik Meyer ze společnosti Bezrealitky.

Zájemci o střechu nad hlavou mají vyšší naději, že dříve nebo později narazí na někoho, kdo pragmaticky udělá ústupek v ceně. Je to pro něj praktičtější než hledat potencionálně ochotnějšího či movitějšího nájemníka další týdny, ale přicházet přitom o profit.

Pragmaticky drahé

Mimořádný hlad po vlastnickém bydlení v hlavním městě trvá. V prvním čtvrtletí v metropoli nového vlastníka našlo přibližně 1 800 jednotek. „Situaci v posledních dvou letech pomáhá příznivější financování, stabilita ekonomiky a pragmatický přístup klientů,“ objasnil Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential.

Dostupné bydlení v metropoli představuje takřka nedosažitelný ideál. Pražany, pokud ve velkoměstě chtějí skutečně bydlet, to naučilo reagovat pragmaticky. Růst cen bydlení předstihuje zlevňování hypoték, a proto kdo chce nový byt, s nákupem nevyčkává.

Za letošní březen poskytly banky a stavební spořitelny 8 381 nových hypoték, což bylo meziročně o 30,7 procenta více. „Průměrná výše hypotéky v březnu vzrostla na 4,81 milionu korun, což představuje meziměsíční nárůst o čtyři procenta,“ uvedl Evžen Korec, generální ředitel společnosti Ekospol. V porovnání s loňským březnem jde o růst o asi pětinu.

„Ceny nových bytů v Praze už v průměru přesáhly 182 tisíc korun za metr čtvereční. Dlouhodobě je tlačí nahoru hlavně nedostatečná nabídka a pomalé povolování. Teď je navíc zásadně drtí i ceny stavebních dodávek, které jen za poslední dva roky podražily o 27 procent,“ upozornil Dušan Kunovský, generální ředitel Central Group.

Tradičně Pražany trápí nízká nabídka. Ta se podle hlavních developerů v posledních čtyřech letech v Praze drží jen přibližně mezi pěti a 5,5 tisíci byty a dál stagnuje. To pochopitelně dopadá na ceny. Největší zájem je o menší jednotky 2+kk a 1+kk.

„Tyto byty často slouží jako investice a míří na nájemní trh,“ dodal Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Nové projekty se ale stále nedaří uvádět v dostatečném objemu a tempu. Třetina nové výstavby se soustředí do deváté a páté městské části. Nejnižší ceny zůstávají v Praze 9 a 10.

Vyhlídky do příštích měsíců zůstávají spíše nejisté. Krize na Blízkém východě zdražuje energie, dopravu i materiály navázané na ropné produkty. To ve vyšších cenách mohou poznat zájemci o byty.

Od Prahy raději dále

Metropolitní situace se tradičně promítá do středočeské. Na jaře tam počet zájemců o nájemní byty stagnuje, což má vliv na ceny. Průměrný nájem se pohybuje okolo 300 korun za metr čtvereční. Na Berounsku, Kladensku či Kolínsku ceny ale spíše rostou. Snižují se na Čáslavsku, Rakovnicku nebo Mnichovohradištsku.

V Praze výstavbu více než osmi tisíc dostupných bytů plánuje v příštích 10 letech Pražská developerská společnost (PDS). Aktuálně vypsala dvě užší architektonické soutěže k projektu Nové Dvory.

„Půjde o kompaktní městské bloky s dostupným nájemním bydlením, funkční přízemí s maloobchodem a občanskou vybaveností a kvalitní veřejný prostor,“ vysvětlil Petr Urbánek, ředitel PDS.

