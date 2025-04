K uzavření obou stanic došlo podle dopravního podniku v 10:45. „Průsak vody do technologických částí zabezpečení provozu,“ upřesnil na svém webu.

Mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík redakci iDNES.cz řekl, že do stanice teče voda kvůli nadzemním rekonstrukčním pracím.

„V horní části Václavského náměstí probíhá rekonstrukce stropní části stanice. Dělníci museli odstranit starou izolační vrstvu a jelikož přitom prší, tak došlo k průsaku vody do stanice,“ oznámil Šabík.

Uzavřeny jsou chodby z vestibulu do oblasti Vinohradské ulice (E6 + E7). „Použijte ostatní přístupové chodby,“ nabádá dopravce.

Podle redaktorky iDNES.cz, která byla na místě přítomná, se cestující chovali zmateně. Přicházeli proto k několika pracovníkům hlídajícím dveře do přepravního prostoru a tázali e, co se děje a kudy mají teď jet. Někteří se rozčilují, že nejedou obě linky, poukazují na to, že nahoře nad schodištěm z Václavského náměstí je na ceduli uvedena mimo provoz jen linka A. Zaměstnanec nato odpoví: „No tak i C.“

Pracovníci metra na dotaz také vysvětlili, že do obou stanic zatéká, protože prší a do toho nad stanicí probíhají práce na nové tramvajové trati. „Zatéká do obou stanic Muzea, protože jsou pod jednou střechou,“ hlásí zaměstnanci a mezitím přenesli cedule s upozorněním až do vestibulu, i tam totiž zatéká.

Dopravce cestujícím na svých webových stránkách doporučuje jako vhodnou alternativu přestoupit na tramvaj v úseku Karlovo náměstí - I.P.Pavlova - Náměstí Míru. Pro přestup lze využít linku B v úseku stanic Můstek a Florenc. Od zastávky I.P. Pavlova je možné využít tramvajové linky 11 a 13, které staví i na stanici Muzeum.

Průsaky vody do metra už v nedávné minulosti způsobily výrazné komplikace v celé hromadné dopravě. Voda v březnu zaplavila stanici metra Florenc kvůli poškozené přípojce. Soupravy tudy několik dní pouze projížděly.