Prvňáčky uvítá duo za katedrou. Ředitelé úkol splnili, sehnali asistenty třídních učitelů

„Líbí se mi především princip, že asistent pedagoga v první třídě není chápán jako pracovník přidělený konkrétnímu dítěti, ale jako další pedagogická síla pro celý kolektiv,“ okomentoval změnu Vojtěch Novák, ředitel Základní a Mateřské školy Věry Čáslavské v Praze 6.
První rok školní docházky je podle něj z hlediska adaptace dětí mimořádně důležitý a druhý dospělý ve třídě může být učiteli i dětem výrazně nápomocen.
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I podle ředitele ZŠ Londýnská v Praze 2 Martina Ševčíka se jedná o velkou pomoc a podporu. „Děti budou moci více pracovat ve skupinách podle aktuálních dovedností, pomůže to v jejich individuálním rozvoji,“ věří ředitel.
Ministerstvo školství (MŠMT), které povinnost třídních asistentů od letošního školního roku uzákonilo, vycházelo podle mluvčího Ondřeje Macury z dlouhodobých dat o neúspěšnosti části dětí hned v začátku povinné školní docházky.
„Cílem je usnadnit přechod dětí z mateřské do základní školy, podpořit jejich adaptaci a vyrovnat vzdělávací šance,“ shrnul Macura. Má jít o další krok reformy nástupu dětí k plnění povinné školní docházky po loni omezených odkladech.
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Pro ředitele základních škol představovalo shánění posil do tříd oříšek. „Samozřejmě se jednalo o personální problém, protože sehnat dobrého, neřkuli výborného asistenta či asistentku pedagoga není jednoduché,“ konstatoval Jiří Trunda ze ZŠ Vratislavova v Praze 2.
Poukázal, že důvodem nedostatku těchto lidí je hlavně nízká mzda. „Je to pozice, která je finančně podhodnocena a přitom jde o psychicky velmi zatěžující pozici, a to hned z řady důvodů – výsledky práce jsou pozorovatelné až za velmi dlouhý čas. Mnohdy je také komunikace se žáky, pro jejichž podporu je místo zřízeno, velmi složitá.
Totéž platí také o komunikaci se zákonnými zástupci některých z nich a tak dále,“ nastínil ředitel. Administrativní trable popisují i další oslovení ředitelé pražských základek, všem se ale úkol podařilo splnit a na prvňáčky budou od začátku září čekat „učitelé“ dva.
Někde už to znají
Někteří školáci už s duem za katedrou zkušenosti mají, protože mnozí z nich mají podpůrnou asistenci předepsanou vzhledem ke své dia gnóze. Typicky jde o poruchy pozornosti či ADHD, popřípadě cukrovku. I tento typ asistentů, kteří ve třídě někdy fungují pro sdílení pro více dětí, museli pro letošní školní rok ředitelé škol zajistit.
„Organizačně to samozřejmě znamenalo další personální práci a nábor,protože asistenty potřebujeme také v řadě dalších tříd na základě doporučení školských poradenských zařízení,“ připustil Novák.
Celkově nyní mají 15 asistentek a asistentů pedagoga. Místostarostka Prahy 6 pro školství Mariana Čapková za městskou část uvedla,že ředitelé mají potíž sehnat podpůrné asistenty, protože ti chybí komplexně.
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Když tedy do první třídy nastoupí dítě s diagnózou, pro kterou mu speciální pedagogické centrum vypíše doporučení na podporu asistenta, může se ve třídě objevit takových pracovníků i víc.
„Pokud dítě potřebuje významnější individuálnější podporu, můžou být v první třídě až tři asistenti včetně toho nově povinného asistenta třídního učitele,“ potvrdila speciální pedagožka a zástupkyně ředitele ze Speciálně pedagogického centra při ZŠ Lužiny Petra Jorošová.
Pražští ředitelé se ozývali
S potížemi najít kvalitní pracovníky na pozici asistentů se někteří ředitelé škol obraceli přímo na MŠMT. Podle mluvčího resortu zaznělo z Prahy i pár nesouhlasných stanovisek, většinou ale jen upozornění na obtíže spojené s náborem. „Tyto lokální problémy by neměly být důvodem k oslabení podpory učitelů a žáků v prvních ročnících,“ poznamenal Macura.
Připomněl, že školy musí asistenty pedagoga zajišťovat už nejméně deset let a jejich počet každoročně výrazně stoupá.
„V tomto směru se pro ně situace moc nemění. Místo dalších asistentů doporučených školskými poradenskými zařízeními zajišťují asistenty pedagoga také do prvních tříd s 15 a více žáky,“ uzavřel.
Od začátku školního roku bude MŠMT sbírat zpětnou vazbu od školských poradenských zařízení a vyhodnocovat, jak nový systém funguje. Zpětnou vazbu od ředitelů škol si vyžádá napřesrok.