Prvňáčky uvítá duo za katedrou. Ředitelé úkol splnili, sehnali asistenty třídních učitelů

Jana Sobíšková
  7:22aktualizováno  7:22
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Na ZŠ Petřiny využívají služeb asistenta učitele (20. listopadu 2024) | foto: MAFRA

V každé první třídě, kam nastupuje nad 15 žáků, musí být nově asistent pedagoga. Ředitelé pražských základních škol měli sice problém tyto pracovníky sehnat, novinku ale vítají. Shodují se, že podpora prvňáčkům prospěje a druhý pár rukou pomůže i jejich třídním učitelům.

„Líbí se mi především princip, že asistent pedagoga v první třídě není chápán jako pracovník přidělený konkrétnímu dítěti, ale jako další pedagogická síla pro celý kolektiv,“ okomentoval změnu Vojtěch Novák, ředitel Základní a Mateřské školy Věry Čáslavské v Praze 6.

První rok školní docházky je podle něj z hlediska adaptace dětí mimořádně důležitý a druhý dospělý ve třídě může být učiteli i dětem výrazně nápomocen.

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I podle ředitele ZŠ Londýnská v Praze 2 Martina Ševčíka se jedná o velkou pomoc a podporu. „Děti budou moci více pracovat ve skupinách podle aktuálních dovedností, pomůže to v jejich individuálním rozvoji,“ věří ředitel.

Ministerstvo školství (MŠMT), které povinnost třídních asistentů od letošního školního roku uzákonilo, vycházelo podle mluvčího Ondřeje Macury z dlouhodobých dat o neúspěšnosti části dětí hned v začátku povinné školní docházky.

„Cílem je usnadnit přechod dětí z mateřské do základní školy, podpořit jejich adaptaci a vyrovnat vzdělávací šance,“ shrnul Macura. Má jít o další krok reformy nástupu dětí k plnění povinné školní docházky po loni omezených odkladech.

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Pro ředitele základních škol představovalo shánění posil do tříd oříšek. „Samozřejmě se jednalo o personální problém, protože sehnat dobrého, neřkuli výborného asistenta či asistentku pedagoga není jednoduché,“ konstatoval Jiří Trunda ze ZŠ Vratislavova v Praze 2.

Poukázal, že důvodem nedostatku těchto lidí je hlavně nízká mzda. „Je to pozice, která je finančně podhodnocena a přitom jde o psychicky velmi zatěžující pozici, a to hned z řady důvodů – výsledky práce jsou pozorovatelné až za velmi dlouhý čas. Mnohdy je také komunikace se žáky, pro jejichž podporu je místo zřízeno, velmi složitá.

Totéž platí také o komunikaci se zákonnými zástupci některých z nich a tak dále,“ nastínil ředitel. Administrativní trable popisují i další oslovení ředitelé pražských základek, všem se ale úkol podařilo splnit a na prvňáčky budou od začátku září čekat „učitelé“ dva.

Někde už to znají

Někteří školáci už s duem za katedrou zkušenosti mají, protože mnozí z nich mají podpůrnou asistenci předepsanou vzhledem ke své dia gnóze. Typicky jde o poruchy pozornosti či ADHD, popřípadě cukrovku. I tento typ asistentů, kteří ve třídě někdy fungují pro sdílení pro více dětí, museli pro letošní školní rok ředitelé škol zajistit.

„Organizačně to samozřejmě znamenalo další personální práci a nábor,protože asistenty potřebujeme také v řadě dalších tříd na základě doporučení školských poradenských zařízení,“ připustil Novák.

Celkově nyní mají 15 asistentek a asistentů pedagoga. Místostarostka Prahy 6 pro školství Mariana Čapková za městskou část uvedla,že ředitelé mají potíž sehnat podpůrné asistenty, protože ti chybí komplexně.

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Když tedy do první třídy nastoupí dítě s diagnózou, pro kterou mu speciální pedagogické centrum vypíše doporučení na podporu asistenta, může se ve třídě objevit takových pracovníků i víc.

„Pokud dítě potřebuje významnější individuálnější podporu, můžou být v první třídě až tři asistenti včetně toho nově povinného asistenta třídního učitele,“ potvrdila speciální pedagožka a zástupkyně ředitele ze Speciálně pedagogického centra při ZŠ Lužiny Petra Jorošová.

Pražští ředitelé se ozývali

S potížemi najít kvalitní pracovníky na pozici asistentů se někteří ředitelé škol obraceli přímo na MŠMT. Podle mluvčího resortu zaznělo z Prahy i pár nesouhlasných stanovisek, většinou ale jen upozornění na obtíže spojené s náborem. „Tyto lokální problémy by neměly být důvodem k oslabení podpory učitelů a žáků v prvních ročnících,“ poznamenal Macura.

Připomněl, že školy musí asistenty pedagoga zajišťovat už nejméně deset let a jejich počet každoročně výrazně stoupá.

„V tomto směru se pro ně situace moc nemění. Místo dalších asistentů doporučených školskými poradenskými zařízeními zajišťují asistenty pedagoga také do prvních tříd s 15 a více žáky,“ uzavřel.

Od začátku školního roku bude MŠMT sbírat zpětnou vazbu od školských poradenských zařízení a vyhodnocovat, jak nový systém funguje. Zpětnou vazbu od ředitelů škol si vyžádá napřesrok.

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