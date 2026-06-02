Praha 6 má své první psí hřiště. Otevřeno je nonstop, pro vodu ale musíte jinam

Autor: bur
  8:42aktualizováno  8:42
Praha 6 před několika dny otevřela své první psí hřiště. Nachází se v Podbělohorské ulici v sousedství parku Ladronka nedaleko Vypichu. Otevřeno má nonstop.
Psí hřiště na Ladronce (květen 2026) | foto: Praha 6

Trenérka psů Barbora Opltová při otevření psího hřiště na Ladronce (květen 2026)
Hřiště tu radnice otevřela minulý týden.

„Výhodou hřiště je dostatečně velký prostor mimo obytné území. Má také dvojitý vstup – přechodový prostor – pro bezpečnost psů i návštěvníků,“ popsal radní pro životní prostředí a klima Petr Palacký.

V oploceném prostoru jsou k dispozici herní a tréninkové prvky pro psy všech velikostí.

K tréninku i zábavě je k dispozici pět jednoduchých skokových překážek – kladina, áčko, houpačka, slalom o dvanácti tyčích, kruh a dva tunely o délce tři metry.

Trasa má více variant, kterými ji mohou psi a majitelé projít. Samostatně je na hřišti k dispozici také balanční dřevěná deska na pružině.

„Myslela jsem na řád agility FCI, podle něhož jsou vždycky vyrobeny standardní překážky, na kterých se závodí. Ale zároveň se muselo zohlednit to, aby odolaly drobnému vandalismu a musí být pevně deponovány,“ řekla TV Praha trenérka psů Barbora Opltová.

Na hřišti je i několik stromů, které poskytují stín. Návštěvníci mohou využít čtyři lavičky, nechybí ani odpadkový koš na exkrementy. Hřiště ale nemá zdroj pitné vody.

„Máme v plánu zřídit nová pítka v rámci areálu Ladronka, příhodné místo je nedaleko odsud v docházkové vzdálenosti,“ řekl Palacký televizi.

