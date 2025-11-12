Po útěku nebezpečného chovance čeká bohnickou léčebnu bezpečnostní audit

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) provede kvůli opakovanému útěku nebezpečného pacienta bezpečnostní audit v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice. Při setkání starosty Prahy 8 Ondřeje Grose (ODS) s vedením nemocnice a zástupci ministerstva to sdělil mluvčí osmé městské části Martin Šalek. Akci potvrdil i mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Areál Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích

Muž se schizofrenií, který loni v nepříčetnosti vraždil, se v pátek 10. října nevrátil z vycházky během ochranného léčení a policie ho vypátrala následující den. Následně utekl ze zabezpečené zahrady pavilonu ve středu 22. října a soud ho poté poslal do vazby za maření výkonu úředního rozhodnutí.

Gros se s vedením nemocnice a zástupci ministerstva zdravotnictví setkal v úterý spolu se svým místostarostou Jiřím Vítkem (Patrioti pro Prahu 8). „Jsem rád, že nám bylo na místě potvrzeno, že zřizovatel – ministerstvo – provede bezpečnostní audit, který by měl posoudit možná pochybení, či mezery v bezpečnostním systému. Z něj by pak měla vyplynout opatření, která by posílila ochranu veřejnosti,“ uvedl starosta.

„Cílem této kontroly je poskytnout veřejnosti objektivní posouzení celého incidentu a jeho příčin, stejně jako hlubší poznání stavu poskytování lůžkové psychiatrické péče, včetně ochranného léčení ústavního, v rámci systému péče o duševní zdraví,“ sdělil Jakob. Ministerstvo podle něj nevylučuje obdobné audity ani v dalších podobných zařízeních.

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Podle nemocnice bylo cílem dnešní schůzky vytvořit efektivní systém pro výměnu informací, který usnadní koordinaci postupu. „Díky tomu jsme mohli probrat nejen důležitá témata, ale i fyzicky ukázat diskutované prostory nemocnice. Otevřená vzájemná komunikace je klíčová pro zvládání mimořádných situací,“ uvedla ředitelka nemocnice Zuzana Barboríková.

Gros dodal, že vedení léčebny politikům představilo nová zabezpečovací opatření na oddělení, ze kterého pacient naposledy uprchl. „Musím potvrdit, že nová technická opatření zlepšují bezpečnostní standardy a lépe zabraňují úniku. Samozřejmě, žádné opatření nemůže být naprosto stoprocentní,“ uvedl Vítek. „Můžeme potvrdit, že tato nová technická opatření zlepšují bezpečnostní standardy a lépe zabraňují případnému úniku,“ dodal Jakob.

Diskusi o zabezpečení léčebny odstartoval opakovaný útěk nebezpečného pacienta, kterého do léčebny poslaly soudy. Muž loni v lednu napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích.

Schizofrenického vraha po dalším útěku z Bohnic prohlédne znalkyně, hrozí mu vazba

Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka. Případ kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný.

O tom, jakým způsobem bude s psychicky nemocným pachatelem naloženo, rozhoduje soud na základě znaleckého posudku. Podle vyjádření Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně po incidentu mohou být stavy nepříčetnosti dočasné, ochranné léčení takových pacientů se pak postupně zmírňuje.

Mají vycházky mimo nemocnici nebo docházejí na léčbu ambulantně. PN Bohnice podle dřívějšího vyjádření požádala soud, aby muži změnil ochranné léčení na takzvanou zabezpečovací detenci, která je v areálu věznice.

