Nemocnice neochránila dítě před znásilněním. Odškodněte ho, nařídil soud

Autor: iri
  15:42aktualizováno  15:42
Obvodní soud pro Prahu 8 rozhodl ve středu ve sporu, který je na české poměry výjimečný. Někdejší pacientka žalovala Psychiatrickou nemocnici Bohnice, v níž byla jako dvanáctileté dítě opakovaně znásilněna jinými pacienty. Podle soudu nemocnice pochybila, když dítě nedokázala ochránit. Za to mu má nyní zaplatit 400 tisíc korun.

Samosoudkyně Alžběta Pasternaková rozhodla, že Psychiatrická nemocnice Bohnice zanedbala v projednávaném případu své povinnosti, když nezajistila u hospitalizovaného dítěte s poruchou autistického spektra dostatečnou bezpečnost.

Dítě bylo na nemocničním oddělení vystaveno ze strany tří pacientů opakovanému sexuálnímu násilí včetně vynuceného orálního či análního styku.

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice přijímá dětské pacienty ve věkovém rozmezí 10-18 let. Oddělení má 40 lůžek.
Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice přijímá dětské pacienty ve věkovém rozmezí 10-18 let. Oddělení má 40 lůžek, v přízemí 20 lůžek pro dívky a dalších 20 lůžek v prvním patře. První patro je koncipované jako koedukované oddělení. Dívky a chlapci jsou na oddělených pokojích. Vzkazy na matraci. (23. května 2024)
Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice přijímá dětské pacienty ve věkovém rozmezí 10-18 let. Oddělení má 40 lůžek, v přízemí 20 lůžek pro dívky a dalších 20 lůžek v prvním patře. První patro je koncipované jako koedukované oddělení. Dívky a chlapci jsou na oddělených pokojích. (23. května 2024)
„V důsledku pochybení žalované (nemocnice) došlo u žalobkyně k mimořádně citlivému zásahu do její důstojnosti, přičemž tam (soud) shledal příčinnou souvislost. V prostředí, které mělo být pro žalobkyni bezpečné, došlo k jejímu sexuálnímu napadení ze strany jiných hospitalizovaných pacientů. Tím byla narušena její tělesná a psychická integrita. Za to žalobkyni náleží odškodnění,“ uvedla soudkyně.

Upozornila, že nedohledala v tuzemské judikatuře srovnatelný případ, od kterého by mohla přiznanou finanční částku odvodit.

Výši odškodnění proto stanovila sama. Přihlédla například k intenzitě zásahu, závažnosti újmy, četnosti útoků nebo k tomu, že k sexuálnímu násilí vůči dítěti docházelo v nemocnici – tedy na místě, které má být bezpečné a sloužit k ochraně zdraví.

„Jako adekvátní odškodnění shledal soud částku 400 tisíc korun. Reflektuje kombinaci mimořádné zranitelnosti žalobkyně, závažnost narušení jejích základních osobnostních práv a situaci, v níž k zásahu došlo,“ vysvětlila soudkyně. Poškozená pacientka žádala jeden milion korun.

Soud odmítl námitku nemocnice, že je nárok žalobkyně promlčený. Podle soudu se nemocnici nepodařilo prokázat, že na oddělení panoval režim a dohled, který znásilnění dítěte vylučoval.

Za „mimořádně přesvědčivé a významné podklady“ naopak soud označil dřívější pravomocná rozhodnutí soudů, která zmapovala, čemu bylo dítě v Bohnicích za strany trojice pacientů vystaveno.

Dvěma agresory byli chlapci mladší patnácti let, kteří nemohli být kvůli nízkému věku trestně stíháni a odsouzeni. Ve třetím případě šlo o mladistvého. Ten dostal v červenci 2020 u Vrchního soud v Praze za znásilňování dětské pacientky pravomocně 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na tříletou zkušební dobu.

Poškozená žádala v trestním řízení půl milionu korun přímo od mladistvého pachatele. Prvoinstanční soud jí nepřiznal ani korunu, odvolací vrchní soud pak 75 tisíc. Až po dvou úspěšných ústavních stížnostech se domohla u Vrchního soudu v Praze satisfakce ve výši 300 tisíc korun.

„Nejhorší zážitek v životě“

Dvanáctileté autistické dítě s poruchou pohlavní identity (podle spisu bylo mentálně na úrovni osmiletého dítěte) bylo na dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice nedobrovolně umístěno v roce 2018.

Přes nesouhlas matky rozhodl o hospitalizaci dítěte soud – pod tlakem sociálního odboru v místě bydliště kvůli podezření na zanedbání péče.

Ačkoliv se dítě identifikovalo jako dívka a okolí ho jako dívku vnímalo, mělo chlapecké genitálie a proto ho v Bohnicích umístili na pokoj s chlapci, u nichž bylo zaznamenáno sexuálně nežádoucí chování.

Umístění dítěte, které se navzdory vrozeným chlapeckým pohlavním znakům považovalo za dívku, mezi chlapce vysvětlovala nemocnice tím, že se jedná o všeobecný konsenzus všech psychiatrů v České republice. Vrchní soud v Praze i Ústavní soud to označily za nepochopitelné.

Nemocnice tvrdila, že personál nezaznamenal žádné nežádoucí chování směrem k dítěti a že si na nic problematického nestěžovalo.

O tom, že se stalo obětí sexuálního zneužívání, se matce v obecných rysech svěřilo až den před plánovaným propuštěním z psychiatrické nemocnice. Dříve jí dítě nic neřeklo, protože se bálo, aby si ho v nemocnici nenechali nebo aby mu nezakázali vycházky domů.

„Netroufla si požádat o pomoc personál léčebny v obavě, že by to její hospitalizaci ještě prodloužilo. Z jejího počínání je zjevná neznalost posoudit, čemu je třeba se podvolit a čemu nikoliv, a zároveň to dokresluje její vnitřní pocity bezbrannosti, osamělosti a určitou ztracenost v pro ni neznámém prostředí,“ popisuje dřívější rozsudek Vrchního soudu v Praze.

Nyní již plnoletá dívka, která užívá neutrální jméno a příjmení, označila v minulosti před znalci událost z léčebny za nejhorší zážitek svého života. Popsala i problémy, které se u ní v jeho důsledku začaly projevovat.

Středečního vyhlášení rozsudku se nezúčastnila ani ona, ani její právní zástupkyně. Za Bohnickou nemocnici byl přítomen advokát Tomáš Němeček. Rozsudek nechtěl komentovat s tím, že nechá na nemocnici, zda 400 tisíc korun bývalé pacientce zaplatí, nebo se odvolá k Městskému soudu v Praze.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

