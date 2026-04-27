Psychiatrická nemocnice v Kosmonosech otevřela nové centrum ambulantních služeb

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku spustila na přelomu února a března zkušební provoz nového centra ambulantních služeb. Kromě mnoha jiných ambulancí nabízí i ambulanci dětské psychologie, odborníků v této oblasti je dlouhodobě nedostatek. Centrum vzniklo v jednom z objektů v areálu, který nemocnice za zhruba 11 milionů korun rekonstruovala. Plné kapacity by centrum mělo dosáhnout v dalších týdnech, řekl ČTK ředitel nemocnice Jan Křen.
"Zásadní novinkou je využití metod neurostimulační léčby, moderní neinvazivní metody, která má přesah i do dalších oborů, například do neurologie i rehabilitace, a není zcela běžná," řekl Křen. Podobné metody podle něj nabízejí nemocnice v pražských Bohnicích nebo Národní ústav duševního zdraví.
Rozšiřování ambulantní péče o pacienty s duševním onemocněním je podle náměstkyně nemocnice Veroniky Kotkové součástí reformy psychiatrické péče. "Problematika duševního onemocnění je široká, spektrum pacientů se mění, v posledních letech je více závislostí a poruch příjmu potravy. Pracují u nás i lidé, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, takzvaní peer konzultanti," řekla Kotková.
Nemocnicí ročně projde kolem 3000 pacientů s průměrnou délkou pobytu 50 dní. Ve čtyřech lůžkových pavilonech v Kosmonosech je 440 lůžek, přes 80 lůžek má dislokované pracoviště v Sadské. Zhruba 550 zaměstnanců se stará o pacienty se všemi typy psychiatrických diagnóz, nemocnice nabízí ambulantní péči i v Mladé Boleslavi.
Nové centrum si budou moci lidé prohlédnout 18. června při jeho slavnostním otevření. Celodenní program nabídne prohlídky odborných ambulancí, ukázky moderních terapeutických metod a doprovodný program.