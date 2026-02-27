V roce 2020 byl podmínečně propuštěn z vězení s pětiletou zkušební dobou, soud mu nařídil ochrannou ambulantní léčbu. Podle mluvčího nymburského okresního soudu Jiřího Nápravníka se Balda po uplynutí zkušební doby osvědčil a jeho trest je ukončen. Ukončení ochranného léčení by tak mělo případ prvního člověka odsouzeného v Česku za teroristický útok uzavřít.
Baldův advokát Aleš Tolnay řekl, že Baldův ošetřující lékař podal návrh na ukončení léčby, která splnila účel. „Dospěl k závěru, že jeho stav je takový, že není důvodné obávat se recidivy protispolečenského jednání,“ řekl Tolnay.
První český terorista Balda se na svobodě osvědčil, úspěšně podstoupil i léčbu
Balda v roce 2017 pokácel dva stromy na železniční tratě a způsobil nehody vlaků. Šířil také výhrůžné letáky, jimiž chtěl mimo jiné vzbudit zdání, že za tímto skutkem stáli džihádisté. První strom nastražil počátkem června na koleje mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou. Druhý porazil o necelé dva měsíce později mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem.
Tehdy sedmdesátiletý senior se ke skutkům přiznal, tvrdil ale, že nechtěl nikomu ublížit. Balda byl prvním člověkem odsouzeným v Česku za teroristický útok. Verdikt, jehož součástí bylo ambulantní psychiatrické léčení, potvrdil pražský vrchní soud a naposledy v prosinci 2019 i Nejvyšší soud.
V prosinci 2020 byl Balda podmíněně propuštěn z vězení v Jiřicích na Nymbursku a současně dostal od soudu pětiletou podmínku. Jeho advokát ho u soudu hájil tím, že dosud vedl spořádaný život, šlo o jeho první trest. Soud přihlédl i k tomu, že Balda je pokročilého věku a má zdravotní problémy.