Moderní péče o psychiku. Ve VFN otevřeli centrum léčby duševního zdraví

Jana Sobíšková
  17:12aktualizováno  17:12
Přívětivé prostředí, moderní vybavení, terapeutická světla nebo venkovní učebna vše skýtají nově zrekonstruované prostory historické budovy v areálu Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Vzniklo tady nové centrum denních stacionářů pro mladistvé i dospělé psychiatrické pacienty, kterým dosud sloužilo provizorium původní centrální budovy kliniky.

„Denní stacionáře jsou systém péče, který může předcházet rozvoji závažnosti duševního onemocnění a předejít tak hospitalizaci, nebo naopak může navázat na hospitalizační péči, kdy pacient byl vytržen z rodinného prostředí a musí nacházet cestu do původního stavu, což nelze udělat skokově, ale postupným zapojováním a zatěžováním toho jedince,“ přiblížil smysl stacionární péče Martin Anders, přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Prahou projela tramvaj s odborníky na duševní zdraví. Lidé si vděčně brali kontakty

Nové prostory jsou na stropech vybavené speciálním osvětlením podle ministerstvem zdravotnictví čerstvě schválené metodiky fototerapie plnospektrálním světlem.

Léčené diagnózy
v Centru denních stacionářů

  • Stacionář pro adolescenty: Léčba emočních poruch, psychosomatických poruch, neurotických poruch, poruch příjmu potravy atd.
  • Stacionář Karlov: Léčba úzkostných poruch, poruch nálad, poruch osobnosti, zhoršení duševního stavu dlouhodobým stresem či akutní stresovou reakcí atd.
  • Denní stacionář pro pacienty s poruchou příjmu potravy.

„Nechali jsme jím vybavit všechny místnosti, kde se budou pacienti vyskytovat, protože věříme, a už máme zkušenosti z předchozích provizorních prostor, že i duševní zdraví reaguje na to, v jaké světelné kvalitě se člověk nachází,“ vysvětlil přednosta.

Nově zrekonstruovaná budova je koncipovaná pro 50 až 60 pacientů, což zhruba odpovídá stávající kapacitě dosavadních stacionářů. Ty jsou tři.

Denní stacionář Karlov pro dospělé, který pojme 20 až 25 pacientů. Denní stacionář pro adolescenty od 14 do 19 let a denní stacionář pro pacienty s poruchami příjmu potravy, oba pro asi 15 až 20 pacientů. Ti se do budovy přestěhují po Velikonocích, hlásit se mohou i noví zájemci.

Léčba na míru

Léčebný program pro pacienty zůstane komplexní, strukturovaný, ucelený. „Podstatou a základem léčby je psychoterapie, a to poskytovaná buď individuální formou, nebo skupinově, ať už rodinám, či samotným klientům,“ přiblížila Eva Kitzlerová, primářka Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Záměna pacientů? Nemocnice má systém. Manažer líčí, jak to funguje v zákulisí

„Ucelenost a komplexnost zajišťují a budou zajišťovat i zde multidisciplinární týmy odborníků, tedy lékaři, psychiatři, psychologové, sociální pracovníci, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, nově budeme mít adiktologa. Tyto týmy poskytují vysoce personalizovanou péči šitou na míru individuálním potřebám každého pacienta,“ shrnula primářka.

Péči ve stacionáři přitom hradí zdravotní pojišťovny, pouze vyjma stravy, přičemž maximální délka pojišťovnou hrazeného pobytu je 84 dní, tedy zhruba tři měsíce. Tato doba odpovídá podle Kitzlerové délce léčby v popsaných strukturovaných programech. Pokud ovšem pacient potřebuje pobyt delší, lze podle primářky o prodloužení žádat revizního lékaře pojišťovny.

Pomůžou i dva psi

Pacienty čekají různé formy terapií, muzikoterapie, kdy poslouchají hudbu v příjemném prostředí na podsedácích, koučink, canisterapie, což je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na člověka za pomoci speciálně vycvičených psů, kteří jsou zde k dispozici dva, arteterapie, což je léčebná metoda kreslením, malováním či modelováním, dále ergoterapie – léčba prací či smysluplnou aktivitou, kulinoterapie ve cvičné kuchyni, což je doplňková terapeutická metoda, která využívá vaření, a také pohybové aktivity, jako například jóga.

Děti se budou doučovat v připravené učebně tu látku, kterou by braly ve škole, s níž se vyučující pracovníci spojí.

Kraj změní nemocnice na akciovky. Bez reformy narazíme do zdi, zní z hejtmanství

Potenciální pacienti se nejprve objednají k indikačnímu vstupnímu pohovoru s lékařem, který je vyšetří a zhodnotí, jestli je pro ně stacionární léčba vhodná.

„Podstatné je, aby by byl pacient ve stabilizovaném psychickém stavu, měl motivaci k léčbě a byl schopen docházky, protože jde o systém, kdy se ráno přichází, odpoledne odchází a spí se doma,“ poukázala Kitzlerová na podmínku a současně zásadní výhodu stacionární péče, kdy pacient není vytržen z přirozeného prostředí.

Doporučení psychologa k přijetí do péče je výhodou, ne však podmínkou. Na pohovor se čeká pár dní, na příjem pak dva týdny až dva a půl měsíce.

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Lékaři nemocnice v M.Boleslavi voperovali implantát k léčbě poškození zraku

ilustrační snímek

Lékaři a sestry očního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi provedli v únoru zákrok, při němž pacientce s poškozením sítnice, takzvanou makulární...

Na výsadbu alejí či obnovu současných rozdělí Nadace Partnerství 1,7 mil. Kč

ilustrační snímek

Nadace Partnerství a KB Penzijní společnost rozdělí na výsadbu alejí či obnovu těch současných 1,7 milionu korun. Žadatelé mohou získat 50.000 až 200.000...

Svitavy investují 300 milionů, dokončí třeba revitalizaci rybníku Rosnička

ilustrační snímek

Město Svitavy má na letošek připravené investice za 298,5 milionu korun. Připraví lokalitu k bydlení, bude pokračovat v projektu muzea mechanických betlémů...

Kladenská Teplárna uzavřela s městem novou dohodu o zásobování teplem

Teplárna Kladno

Kladno a Teplárna Kladno uzavřely novou dohodu o zásobování teplem do dubna 2028. Cena tepla pro koncové odběratele se nezmění, informoval v pondělí mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Teplárna dřív...

Svěrák s komedií o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se vydají na moře „bez dozoru dospělých“

Komedie Pět švestek. Hlavní hrdiny ztvárnili Dana Syslová, Lenka Termerová,...

Režisér Jan Svěrák dokončuje svůj nový film, který vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. V komedii Pět švestek představí partu přátel, která se rozhodne vzít život ještě jednou do vlastních...

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Brna, nečekaně odešla z domova

ilustrační snímek

Policie pátrá po patnáctileté Heleně Hammerové z Brna, která v sobotu nečekaně odešla z domova. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu a mobilní telefon má...

Liberec podruhé hledá firmu, která mu dodá moderní parkovací automaty

ilustrační snímek

Liberec podruhé v soutěži hledá firmu, která mu dodá moderní parkovací automaty pro takřka všechna městská parkoviště. Nahradit by měly zastaralá zařízení, ve...

Týden autismu v Rokycanech podpoří spolek SENs, který pomáhá autistům

ilustrační snímek

Sportovní aktivity, koncert, otevření nové terapeutické místnosti nebo návštěvu jezdce Rallye Dakar nabídne na přelomu března a dubna v Rokycanech Týden...

Druhá etapa modernizace nemocnice Náchod za 1,5 mld. korun začne letos

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj vybral zhotovitele druhé etapy modernizace Oblastní nemocnice Náchod za předpokládaných až 1,53 miliardy korun. Bližší informace k...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V kraji se šíří smrtící hrozba pro psy, chorobou je mohou nakazit divoká prasata

ilustrační snímek

Začíná to šíleným svěděním, pokračuje nenormálním sliněním, otokem hltanu a končí smrtí. Tak dopadnou psi, kteří se nakazí Aujeszkyho chorobou. Nemoc se přitom nyní výrazně šíří mezi divočáky v...

Počet pacientů s respiračními infekcemi klesl v Moravskoslezském kraji o pětinu

ilustrační snímek

Počet lidí trpících akutními respiračními infekcemi se minulý týden v Moravskoslezském kraji snížil téměř o pětinu. Na 100.000 obyvatel připadalo 1486...

