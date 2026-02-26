V pražské zoo se nakazil chřipkou pták v izolaci, celkem už uhynulo 40 opeřenců

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:02
V pražské zoo byla potvrzená ptačí chřipka u ptáka, který se nacházel v izolaci pro nesyty a kvakoše. Zahrada přesunula ptáky z otevřených venkovních expozic do zabezpečených prostor v polovině února kvůli zavedeným mimořádným opatřením po prvním potvrzení nákazy. Podle veterinářů byli zbývající ptáci v izolaci preventivně utraceni, šlo o jednotky případů.

55 ptáků z vyplavené pražské zoo je nyní v Liberci. | foto: Bořivoj Černý, MAFRA

Na dotaz to ve čtvrtek uvedla Státní veterinární správa (SVS). Úhyny ptáků v ohnisku výskytu ptačí chřipky v pražské zoo jsou ale podle ní v posledních dnech minimální.

Izolační jednotka je nyní v zoo prázdná a uzavřená. „SVS dále sleduje případné úhyny či klinické příznaky onemocnění u ostatních ptáků chovaných v zoo. Situace je taková, že úhyny v ohnisku nákazy jsou v posledních dnech již minimální. Od víkendu máme nahlášený úhyn pouze jednoho ptáka z ohniska,“ uvedl zástupce mluvčího SVS Petr Majer.

Ptačí chřipka se potvrdila u dalších ptáků v pražské zoo, nákaza se zatím nešíří

Mimořádná veterinární opatření spočívají zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost. Zoo omezila vstup návštěvníků do průchozích voliér a po nezbytně nutnou dobu bude uzavřen také Rákosův pavilon a pavilon Sečuán.

Zoo Praha ke konci loňského roku chovala 265 druhů ptáků, celkem šlo o 1700 jedinců. Mezi uhynulými ptáky jsou podle dřívějšího vyjádření veterinářů nejvíce zastoupené rody kvakoš, kolpík, ibis a pelikán. Celkem jich v zoo uhynulo necelých 40, uvedl Majer.

S úhyny se počítá

Tisková referentka zoo Nikola Dostálková minulý týden uvedla, že nákaza ptačí chřipkou neodezní ze dne na den a úhyny ptáků jsou proto předpokládatelné. „Naši chovatelé monitorují zdravotní stav ptáků, procházejí do expozic přes dezinfekční rohože a dodržují i další přísná hygienická pravidla,“ uvedla ve středu.

Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež.

V Evropě byly případy onemocnění podle dřívějšího vyjádření pražské hygienické stanice u lidí zaznamenány pouze výjimečně, a to u chovatelů nebo ošetřovatelů ptactva, kteří byli ve velmi úzkém a dlouhodobém kontaktu s nakaženými ptáky.

