U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření

Podle mluvčího zoologické zahrady Filipa Maška uhynulí opeřenci patří mezi vodní ptactvo, uvedl na dotaz iDNES.cz. Konkrétní druh neupřesnil. „Nejde o vzácný druh,“ konstatoval pouze Mašek.
Přijímaná mimořádná veterinární opatření spočívají zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost.
Hlavní pražská zoologická zahrada na sociální síti Facebook upřesnila, že omezení vstupu se týká průchozích voliér, Rákosova pavilonu a Sečuánu, které budou uzavřeny po nezbytně nutnou dobu.
Oproti tomu například Pavilon tučňáků zůstává vzhledem ke skleněné bariéře otevřený. Běžně přístupných je také ostatních jedenáct vnitřních pavilonů včetně Rezervace Dja, Afrického domu nebo Indonéské džungle. „Návštěvníci zoologické zahrady nejsou probíhající nákazou nijak ohroženi,“ ujistila zoo.
SVS uvedla, že využije možnost udělit legislativní výjimku a neutrácet ptáky v ohnisku nákazy.
Veterináři ve stejný den zároveň potvrdili letošní první ohnisko ptačí chřipky v komerčním velkochovu v ČR. Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Zvláště nebezpečný podtyp viru nese označení H5N1.
Loni v prosinci informovala o výskytu ptačí chřipky jihlavská zoologická zahrada. Byla zjištěna u dvou mladých labutí bílých, které uhynuly. Zoo proto utratila ptáky, kteří byli společně na rybníce.