Pražský magistrát svěřil miliardový projekt podvodníkovi. Ten teď sedí ve vězení

Na devět let odsouzený Radek Neymon měl podle všeho prsty nejen v pletichaření s pozemky určenými pro sportovní rekreaci. Pražský magistrát si na přípravu projektů za miliardu korun vybral firmu Filinea Consulting, kterou řídil právě Neymon. Došlo k tomu navíc v době, kdy Neymona stíhala policie. Nyní si tento muž odpykává devítiletý trest vězení za to, že připravil stát na daních o minimálně 70 milionů korun.
Portál iDNES.cz nedávno zmapoval, jak tenisté z klubu TJ Karlín Tesla na pražském Libeňském ostrově přišli o pozemky s kurty i budovu s tenisovým zázemím.

Klub vytunelovali lidé, kteří do něj nově vstoupili. Pozemky v ceně téměř 60 milionů korun prodali developerovi za desetinu. Soud dva hlavní aktéry uznal vinnými, poslal je do vězení a pozemky propadly státu. Jedním z nich byl Radek Neymon, který zkoušel kšeftaření i jinde.

Server Seznam Zprávy upozornil na to, že pražský magistrát svěřil přípravu na obnovu památkově chráněného statku Malešice v Praze 10 za tři čtvrtě miliardy firmě Filinea Consulting, kterou řídil Radek Neymon, podnikatel už tehdy stíhaný policií. Dnes si odpykává devítiletý trest vězení za to, že stát připravil o minimálně 70 milionů na daních. Dalších 30 milionů zmizelo v síti jeho dalších firem při machinaci s pozemky.

Tenistům sebrali klub a pozemky v Karlíně. O vše přišli za prapodivných okolností

Tím výčet sporných podnikatelských aktivit Neymona nekončí. Filinea Consulting u magistrátu dostávala zakázky mezi roky 2021 a 2023. Za projekty je zodpovědný šéf majetkového odboru Prahy Jan Rak. I ten má dnes problém. Jako dlouholetý ředitel odboru hospodaření s majetkem, toho času na rodičovské dovolené, totiž zdarma využíval k bydlení rekreační horskou chatu v Harrachově. Objekt v rozhodné době spoluvlastnil podnikatel, který se současně podílel na ovládání firmy JE Group.

Rak poslední kontrakt na inženýrskou činnost při výstavbě více než stovky bytů přímo s Neymonem podepsal týden předtím, než odvolací soud podnikateli Neymonovi pravomocně potvrdil trest vězení.

Neymona musela nakonec do vězení eskortovat policie, protože na výzvu nenastoupil do výkonu trestu. Smlouvu ve finále podepisoval Neymonův otec, na kterého firmu před dopadením policií podnikatel přepsal. Šlo o smlouvu na projekt na opravy a odstranění azbestu v městském bytovém domě v Praze 4. Tu přiklepl právě Rak.

Střet zájmů se pražští politici rozhodli vyřešit tak, že šéfúředník Rak přijde o funkci. Jeho odbor se sloučí se spřízněným odborem evidence majetku, nově tak vznikne odbor majetkových agend. A pokud si bude chtít Rak podržet vedoucí pozici a řídit nový celek, bude se muset přihlásit do výběrového řízení, uvedl server iRozhlas.

Neznámá firma bez zaměstnanců

Jaká byla přidaná hodnota Neymonovy firmy Filinea Consulting je potom značně nečitelné. Společnost nemá dohledatelné webové stránky a telefony, které by na ni měly odkazovat, jsou odpojené. Společnost navíc neeviduje žádné zaměstnance.

„Oslovení zájemci byli vybíráni s ohledem na předchozí spolupráci v daném projektu na nižších stupních projektových příprav a také z databáze zájemců o veřejnou zakázku s relevantními referencemi, která je za tímto účelem vedena samotnými odbory i správcovskými společnostmi, a samozřejmě s přihlédnutím k dosavadnímu průběhu případné dřívější spolupráce,“ řekl SeznamZprávám mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Neymon dostal za podvody s lukrativními pozemky devět let vězení, což byl souhrnný trest i za krácení DPH při fiktivních obchodech s auty. Podnikatel využíval ke své činnosti takzvané bílé koně.

„V rámci řetězce obchodních společností založených a řízených obžalovaným Neymonem, případně jeho bratrem, dochází k (i opakovaným) formálně deklarovaným vývozům zboží do zahraničí, aby následně toto zboží bylo opětovně pořízeno subjekty ze stejného řetězce společností,“ popsal například Městský soud v Praze.

Finanční úřad po Neymonovi desítky milionů vymáhá prostřednictvím exekutora. Ten se ale k majetku firem, za nimiž podnikatel stál, nejspíše nedostane, protože na něj už nejsou napsané. Z většiny jsou vedené právě na jeho otce.

