V části Radlické opravují asfalt, auta jezdí po tramvajovém pásu

Rekonstruuje se úsek mezi ulicemi Kutvirtova a Pechlátova.
„Nový asfalt dostane úsek od stanice metra Radlická až za křižovatku s ulicí Pechlátova,“ uvedla Technická správa komunikací na sociálních sítích.
Součástí opravy bude také odstranění výtluků v prostoru u školy a rektifikace dotčených prvků inženýrských sítí.
Uzavřený je tak jízdní pruh ve směru do centra, auta tak musí po tramvajovém pásu. Ve špičce se tak mohou během výluky zdržet deset až třicet minut.
Při tvorbě kolon mohou nabírat zpoždění i tramvaje, konkrétně na lince 4.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz