Rakovnické Tyršovo koupaliště je po odbahnění připravené na sezonu

Tyršovo koupaliště v Rakovníce je po odbahnění připravené na sezonu. Město dalo počátkem letošního roku odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Cílem úprav za zhruba pět milionů korun je zlepšení kvality vody. V současnosti už je koupaliště napuštěné, řekl na dnešní tiskové konferenci starosta Rakovníka Luděk Štíbr (ODS).
Město dalo loni koupaliště vypustit a přes zimu ho nechalo vymrznout. Letos následovalo vybagrování a odvoz bahna. "Zároveň byl vyčištěn i přítok, takže by se to tam nemělo zanášet tak rychle," vysvětlila mluvčí radnice Kateřina Hradilová.
Minulý rok v srpnu hygienici na koupališti vyhlásili zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím. Ty mohou přežívat právě v sedimentu, proto jej dalo město odstranit. Kvalitu vody v koupališti také zlepšuje už dříve instalovaná technologie zajišťující srážení a zachycování nečistot.
Koupaliště vlastní město, ale provozuje ho soukromník, který nyní podle starosty postupně opravuje chatky, které si mohou lidé pronajímat. Na koupališti vzniklo před několika lety nové zázemí, původní vyhořelo. V areálu se konají i různé kulturní akce včetně koncertů.