Rakovnický soud začal projednávat kauzu odstřelu jelena v lánské oboře

Rakovnický soud dnes začal projednávat kauzu odstřelu jelena v lánské oboře. Bývalý šéf Lesní správy Lány Pavel Rus a jeho tehdejší podřízený Ondřej Kratochvíl jsou obžalovaní z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle obžaloby byl odlov asi desetiletého jelena, který měl cenu přes 100.000 korun, vykázán jako regulační odstřel dvouleté zvěře, tedy lov, za který lovec neplatí. Rus i Kratochvíl dnes vinu u soudu odmítli, žalobce jim navrhuje peněžité tresty, v případě Kratochvíla 30.000 korun, v případě Rusa 200.000 korun a zákaz činnosti.
Na pozici ředitele Lesní správy Lány nastoupil Rus v lednu 2023, v únoru 2024 do této funkce nastoupil současný ředitel Michal Pernica. Rus organizaci vedl po rezignaci Miloše Baláka ke konci roku 2022. Lesní správa Lány je příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky.
Jelena odlovil Kamil Vyslyšel, který byl členem výběrové komise na pozici ředitele Lesní správy Lány před Rusovým jmenováním. Vyslyšel dnes řekl, že mezi zvolením ředitele a odlovem nevidí souvislost. Rozsudek dnes nepadne, zbývá ještě vyslechnout posledního ze svědků i znalce. Hlavní líčení bude pokračovat 16. června.
Rusův obhájce Radek Šmerda obžalobu odmítl, podle něj nebyly nijak porušeny povinnosti a Rus měl právo povolit bezpoplatkový lov. "Trestného činu kladeného mi za vinu jsem se nedopustil," uvedl při hlavním líčení Rus.
Celková škoda podle obžaloby přesáhla 116.000 korun, v částce je i cena za trofej v podobě lebky a paroží. Kratochvíl se činu podle žalobce dopustil ve formě účastenství, protože se podílel na evidenci lovu, zastřeleného jelena vykázal nejen jako regulační odstřel, ale i jako svůj úlovek. "V důsledku tohoto jednání nebyl dán mimo jiné důvod k evidenci a úhradě komerčního lovu ani k evidenci a zúčtování bezpoplatkového lovu. Nedošlo ani k úhradě samotné trofeje," uvedl soudce Pavel Mydla. Kratochvíl u soudu vypovídal, že jednal na pokyn ředitele Lesní správy Lány a žádnou výhodu ani odměnu tím nezískal.
Jeden ze svědků, bývalý zaměstnanec Lesní správy Lány, dnes u soudu vypověděl, že do chodu organizace zasahoval i za Rusova vedení též bývalý šéf Lesní Správy Lány Miloš Balák.
Baláka soudy ve třech kauzách pravomocně odsoudily. Za ovlivňování zakázky v případě zpevnění břehů kolem vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře a za nevýhodný prodej a těžbu kamene v Lánské oboře dostal Balák tříletý trest vězení, peněžitý trest 1,8 milionu korun a čtyřletý zákaz činnosti. Později mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil milost. V druhém případě dostal peněžitý trest 870.000 korun. Za špatnou správu majetku mu rakovnický soud uložil peněžitý trest přes 993.000 Kč a čtyřletý zákaz činnosti. Ve dvou ze tří kauz Balák vinu odmítal. Zemřel loni v únoru.