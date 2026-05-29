Rakovník a Nové Strašecí letos rozšíří městský kamerový systém. V Rakovníku přibudou čtyři kamerové body v oblasti Na Spravedlnosti, Na Sekyře, na Vrchlického náměstí a v Sadové ulici. V Novém Strašecí vznikne kamerový bod na Žižkově náměstí, sdělily ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová a Nového Strašecí Eva Videmannová.
Rakovník rozšiřuje městský kamerový systém pravidelně. Nyní ho tvoří přes 40 kamerových bodů a přibližně 110 kamer. Technologie pomáhají zvýšit bezpečnost a udržet pořádek ve městech. "Na začátku letošního roku byly vytipovány lokality, kde by bylo vhodné umístit nové kamerové body s cílem zamezit vzniku černých skládek, které vznikají v místech okolo sběrných nádob," vysvětlila Hradilová.
Nové body by měly být hotové do konce července. Náklady přesáhnou 300.000 korun, z toho většinu zaplatí Středočeský kraj z Fondu prevence.
Podobné náklady bude mít i Nové Strašecí, které též využilo krajský fond. Kamerový bod na Žižkově náměstí bude na sloupu veřejného osvětlení. "Bude osazen otočnou a statickou kamerou a připojen do stávajícího monitorovacího centra," doplnila Videmannová.
V Novém Strašecí je v současnosti 30 kamerových bodů, z toho 18 otočných, sedm pevných a pět čtoucích registrační značky vozidel. Město zajišťuje kamerový dohled i pro sousední Řevničov.