Vedení Rakovníka vzešlé z říjnových voleb připraví stavbu nové čtvrti na městských pozemcích v oblasti Na Zátiší. Počítá také se zvýšením kapacity čistírny odpadních vod a stavbou kanalizačního sběrače. Koalice chce zahájit stavbu nové sportovní haly, dokončit modernizaci zastřešení zimního stadionu a spustit první etapu obnovy Husova náměstí, případně projekt upravit a připravit pro další volební období, řekl dnes ČTK starosta Rakovníka Tomáš Konopásek (za STAN).
Rakovník vede koalice tří uskupení, a to Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS. Podle starosty budou zásadními velkými investicemi sportovní hala a modernizace stadionu. Není vyloučeno, že je město udělá i bez dotace, která je nejistá. Podle projektové dokumentace má nová sportovní hala vyjít na přibližně 300 milionů korun a modernizace zimního stadionu na desítky milionů korun.
"Stav veřejných financí města je velmi dobrý," uvedl Konopásek. Pro letošní rok schválili zastupitelé rozpočet s výdaji 709 milionů korun a příjmy 573 milionů korun. Schodek kryly přebytky hospodaření z předchozích let.
Na zvýšení kapacity čistírny odpadních vod a stavbu nového kanalizačního sběrače využije Rakovník úvěr 150 milionů korun. Půjde o jednu z největších investic města za poslední roky, kterou připravilo už minulé vedení města, úvěr schválili zastupitelé letos v červnu. Město do konce letošního roku doplatí dřívější stomilionový úvěr, který si bralo na modernizaci krytého bazénu. Splácí ještě stomilionový úvěr na víceúčelové centrum s knihovnou dokončené v roce 2023, do roku 2029 má doplatit kolem 40 milionů korun.
"Na Zátiší zahájíme přípravu nové čtvrti s občanskou vybaveností. Připravíme další městské pozemky a objekty pro bydlení. Zavedeme institut městského architekta, který bude pomáhat koordinovat rozvoj města a přípravu městských investic," informovala koalice ve dnes zveřejněném prohlášení.
Dříve připravený projekt oživení Husova náměstí vedení města upraví podle současných urbanistických nároků, s důrazem na zeleň, vodu a bezpečný pohyb pěších, cyklistů i motoristů.
Koalice zachová takzvaný participativní rozpočet, v němž obyvatelé hlasují o menších investicích, a chce navázat na připravovanou koncepci cyklodopravy s propojením a rozšířením cyklotras. Hodlá i pokračovat v modernizaci mateřských a základních škol a v energetických úsporách ve školních budovách.