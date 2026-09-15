Rakovník chystá obnovu Husova náměstí, začít by měla u kostela sv. Bartoloměje

Rakovník chystá obnovu centrálního Husova náměstí, začít by měla na prostranství před kostelem svatého Bartoloměje. Kromě dlažby se změní osvětlení a přibudou další prvky. Náklady budou podle projektu kolem 20 milionů korun. Radní města schválili podání žádosti o evropské dotace. Zahájení prací se bude řešit až v případě přiznání dotace, informovala dnes mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
Kompletní proměnu náměstí připravuje vedení města mnoho let. V roce 2024 dalo vypracovat projektovou dokumentaci. Nově by měl na náměstí být žulový povrch. "Součástí je částečně nové vymezení dopravních a pěších ploch a ploch zeleně," doplnila Hradilová.
Při celkové obnově náměstí mají přibýt plochy s trávou a květinami i vzrostlé stromy. Výměna čeká veřejné osvětlení, změnit by se měl také systém odtoku a zadržování dešťové vody.
Architektonická studie řešení Husova náměstí vznikla v roce 2010, o 14 let později dalo vedení radnice zpracovat projekt, který později rozdělilo do dvou částí: první u kostela sv. Bartoloměje a druhou zahrnující zbytek náměstí. Odhadované náklady druhé etapy jsou asi 127 milionů korun.