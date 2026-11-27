Rakovník má příští rok hospodařit se 795 miliony korun, využije přebytek z minulých let, který činí 160 milionů korun, a zhruba 14 milionů z úvěru. Vedení města předpokládá příjmy téměř 619 milionů korun. Návrh rozpočtu budou rakovničtí zastupitelé schvalovat 7. prosince.
Mezi investicemi jsou prioritou vedení města pro nejbližší roky sportovní hala, obnova střechy a pláště zimního stadionu a dále postupná obnova Husova náměstí. Jejich spuštění bude záležet i na dotačních možnostech. Pokračuje i příprava projektu na modernizaci čistírny odpadních vod, řekl dnes novinářům starosta Rakovníka Tomáš Konopásek (STAN).
"V podstatě přednostně by měla být ta sportovní hala, na kterou se čeká už opravdu dlouho," uvedl starosta. Město chce využít investiční dotaci Národní sportovní agentury, předpokládané náklady budou podle projektu, který už má radnice připravený, přibližně 300 milionů korun.
Další velkou investicí pro příští léta je v Rakovníku také zvýšení kapacity čistírny odpadních vod a stavba nového kanalizačního sběrače. K projektu čistírny je ale třeba ještě doplnit další posudek vlivu na životní prostředí a práce začnou podle starosty pravděpodobně až v druhé polovině příštího roku. Celkově jde o investici přesahující 100 milionů korun, která bude rozložená do několika let.
Pro zvýšení kapacity čistírny využije Rakovník úvěr 150 milionů korun, který schválilo předchozí zastupitelstvo letos v červnu. Město letos doplatí stomilionový úvěr na modernizaci krytého bazénu dokončenou v roce 2020. Splácí ještě stomilionový úvěr na víceúčelové centrum s knihovnou dokončené v roce 2023, do roku 2029 má doplatit kolem 40 milionů korun.
Pro letošní rok schválili zastupitelé rozpočet s výdaji 709 milionů korun a příjmy 573 milionů korun. Schodek kryly přebytky hospodaření z předchozích let.