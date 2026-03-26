Rakovník dal opravit střechu památkově chráněné sokolovny, hliník nahradila měď

Rakovník dal opravit střechu památkově chráněné sokolovny, hliníkové plechy nahradily měděné. Rekonstrukce začala minulý rok a stála přes 19 milionů korun, z nich téměř 13 milionů město zaplatilo z dotace ministerstva pro místní rozvoj. Práce jsou hotové, nyní se čeká na kolaudaci, řekla dnes ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
Zástupci rakovnické radnice nechali už v roce 2011 zpracovat kompletní dokumentaci pro postupnou rekonstrukci budovy rozdělenou do etap. Jednou z dřívějších investic byla výměna oken a dveří. Předloni dal Rakovník v sokolovně vybudovat nové sociální zázemí. Následovalo zahájení opravy střechy. "Je to závěrečná etapa," uvedl starosta Rakovníka Luděk Štíbr (ODS).
Kromě nového povrchu střechy má sokolovna i nové měděné klempířské prvky a opravený krov a trámy tradičními tesařskými postupy. Součástí rekonstrukce byla také oprava stropních konstrukcí včetně podhledů nad velkým sálem (tělocvičnou) a malým sálem. Obnovené jsou i římsy a části komínů, které mají opět původní tvar. Naopak stavbaři odstranili dřívější nevhodné a provizorní opravy krovu.
Sokolovna je národní kulturní památkou. Byla postavena v letech 1912 až 1914 podle projektu architekta Otakara Novotného. Využívají ji sportovci od dětských věkových kategorií až po seniory.