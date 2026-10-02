Rakovník koupí budovu v areálu botanické zahrady, sloužit by mohla studentům

Rakovník koupí budovu v areálu botanické zahrady, která slouží jako zázemí pro pracovníky zahrady a jako sklad. Zatímco pozemek je města, objekt patří Středočeskému kraji. Po obnově by mohli budovu využívat studenti rakovnické střední zemědělské školy a také další školy pro ekologické vzdělávání, řekla na dnešní tiskové konferenci mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
Nákup budovy za více než 800.000 korun umožní její budoucí přestavbu. Cenu za odkoupení stanovil Středočeský kraj podle znaleckého posudku. Úpravy budovy pro výuku a další zvelebovaní zahrady vedení radnice chystá dlouhodobě. "Máme zatím hotovou studii," uvedla Hradilová.
V roce 2023 dalo město v botanické zahradě vytvořit jezírko, které pomohlo odvodnit podmáčené plochy, protože voda ohrožovala část místní rostlinné sbírky. Obnovené jsou i cesty, přibylo schodiště a dřevěná lávka.
Rakovnická botanická zahrada je mezi železničním nádražím a Rakovnickým potokem. Založena byla v roce 1963. Rostou v ní domácí okrasné a ovocné dřeviny, zelenina, květiny i vzácné cizokrajné rostliny. Slouží pro odbornou a praktickou výuku studentů Střední zemědělské školy Rakovník. Od března do listopadu je přístupná i veřejnosti.