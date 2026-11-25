Rakovník nabídl budoucím zubařům, kteří ve městě plánují otevřít ordinaci, stipendium. Radnici se přihlásila první zájemkyně, od města může získat 600.000 korun. Návrh projednali rakovničtí radní, o přidělení peněz rozhodnou v prosinci zastupitelé, informovala dnes ČTK mluvčí radnice Kateřina Hradilová. Program město vypsalo třetí rok po sobě, dosud ho žádný student nevyužil.
V Rakovníku je několik zubařů v důchodovém věku a několik dalších ukončilo v posledních letech praxi. Město proto hledá nové.
O stipendium žádá studentka pátého ročníku denního oboru zubního lékařství, studium má dokončit v tomto akademickém roce. "Žadatelka uvedla, že plánuje pracovat jako zubní lékařka ve městě a přijímat pacienty podle požadavků města ze systému veřejného zdravotního pojištění," uvedla Hradilová. Studentka požádala i o výplatu stipendia za předchozí dva akademické roky.
V letošním rozpočtu vyčlenilo minulé vedení radnice 1,4 milionu korun na podporu nových pediatrů a zubařů. V červnu získal dotaci zhruba 200.000 korun lékař, který ve městě otevřel ordinaci všeobecného lékaře a diabetologa.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) letos v srpnu představila stipendijní program, kterým chce nalákat do regionů, kde je nedostatek doktorů, až 315 mladých lékařů. Studujícím nabízí 480.000 korun, pokud v regionu po dokončení studia zůstanou pět let. Lékaři chybí například v příhraničních oblastech v Karlovarském či Ústeckém kraji, ale i v některých částech středních Čech.