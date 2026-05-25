Rakovník odkládá opravu kulturního centra, cena by byla vyšší oproti rozpočtu

Rakovník odkládá na příští rok opravu kulturního centra. Do tendru se přihlásila jen jedna firma a nabídla cenu výrazně vyšší oproti rozpočtu. Nabídka dosáhla téměř devět milionů korun bez DPH, rozpočet projektanta předpokládal necelých sedm milionů korun bez DPH. Vedení radnice tendr zruší a vypíše nový, který bude počítat s provedením prací příští rok v létě. Letos v létě přibudou v centru nové lustry, řekla dnes ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
Součástí plánovaných úprav v příštím roce bude oprava sítí, toalet, instalace osvětlení i akustických desek a také obnova šatny v prvním patře. "Možnost stavebních prací je pouze v období červen – srpen z důvodu konání společenských akcí v ostatních měsících," vysvětlila Hradilová.
Minulý rok dalo vedení města opravit bary, letos přibude designové vylepšení schodiště a osvětlení podle návrhu architekta Karla Zusky. Schodišťovou halu, která je v nejvyšším místě vysoká téměř deset metrů, ozdobí dva křišťálové lustry a na schodiště dá město instalovat zábradlí se skleněnou výplní.
V rakovnickém kulturním centru se konají například plesy, koncerty, divadelní představení a podobně.