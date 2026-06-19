Rakovník opakuje tendr na zázemí nového uměleckého díla, hotové bude v září

Rakovník opakuje tendr na podstavec a zázemí nového uměleckého díla s vodním prvkem. Dokončené má být letos v září. Sochu, která bude stát v severní části parku za kostelem svatého Bartoloměje, zakoupilo město už dříve. Autorem je Jakub Vlček. Podle původního termínu měla být na místě od letošního června, dokončení ale bylo posunuto. Do zrušeného tendru na vytvoření zázemí se nepřihlásila žádná firma, proto jej muselo vedení radnice nyní znovu vypsat, řekla ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
Předmětem zakázky je vybudování pevného základu a podzemního technologického zázemí včetně technologie pro úpravu vody v kašně pro dílo nazvané Alegorie času. "Slavnostní odhalení plánujeme na konec září," uvedla mluvčí.
Rakovnický veřejný prostor v posledních letech doplnila řada uměleckých děl. Město v roce 2024 koupilo pro prostor u knihovny za deset milionů korun sochu Čtenář v křesle, jejímž autorem je Jaroslav Róna. Za dílo Jakuba Vlčka Rakovník zaplatil téměř dva miliony korun. Historickou studnu v centru Rakovníka zdobí od loňska kovaná mříž upozorňující na historii ulice U Hluboké studny. Autorem návrhu je Dalibor Blažek.
U gymnázia před několika lety přibyla socha Sisyfa od Dalibora Blažka a Petra Holečka, na prostranství Na Sekyře jsou sochy koní autora Michala Gabriela a u vstupu do rakovnického letního kina je skleněná plastika Kosmír. Jejími autory jsou Ingrid Račková a David Suchopárek.