Rakovník opraví část historické budovy, kterou využívá 1. základní škola

Rakovník v létě opraví část historické budovy v Martinovského ulici zvané Omáčkovna, kterou využívá 1. základní škola. Slouží k výuce pro první stupeň. Rekonstrukce se bude týkat nejen prostor pro výuku, ale též kabinetu, sociálního zařízení a schodiště, informovala dnes ČTK mluvčí radnice Kateřina Hradilová.
Zahájení prací město předpokládá 7. července a dokončení do 21. srpna. Náklady přesáhnou tři miliony korun. Počítá se i s obnovou elektroinstalace a osvětlení, s novými podlahami, dveřmi a podobně. "Na schodišti je plánována rekonstrukce schodů z teraca včetně nových obkladových soklů, nová svítidla a výmalba," doplnila mluvčí.
Budova Omáčkovny není památkově chráněná, ale v jejích zdech se při dřívějších rekonstrukcích našly prvky, které by mohly pocházet až z 16. století. Dříve zde fungovala také družina, ale před několika lety byla přesunuta do nových prostor ve sportovní hale, kde mají děti více možností aktivit.
Loni město dokončilo v hlavní budově 1. základní školy půdní vestavbu za více než 40 milionů korun, vznikla například učebna pro výuku digitálních technologií, odborná učebna cizích jazyků a odborná učebna zeměpisu. Přibyl také výtah u hlavního schodiště.