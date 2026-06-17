Rakovník poprvé podpoří nově otevřenou ordinaci z městského dotačního programu. Město už tři roky vyčleňuje peníze, dotaci dosud nikdo nevyužil. Letos je v rozpočtu připraveno téměř 1,3 milionu korun. Radnice se dotacemi snaží lékaře motivovat, aby ve městě otevřeli praxi. Ordinace poskytující služby praktického lékaře a diabetologie obdrží přes 200.000 korun, rozhodli nyní rakovničtí radní, informovala dnes ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
Ordinace společnosti Med KHM (lékařka Klára Hynčíková Maříková) začala přijímat klienty od letošního března a za tři měsíce zapsala zhruba 700 klientů a stále dostává další žádosti. "Aktuálně příjem žádostí ordinace pozastavila, protože nestíhá zpracovávat došlé žádosti, ale lékařka předpokládá, že do konce roku se dostanou až k 1200 pacientům," uvedla Hradilová.
Ordinace je v centru města. "S ohledem na poskytované specializace je splněna i podmínka poskytování služeb v podstatě plně ze zdravotního pojištění," doplnila mluvčí.
Podle podmínek dotačního programu mají přednost pro obdržení dotace dětské a zubní lékařství, ale v případě dostatku peněz lze podpořit i jinou specializaci, vysvětlila Hradilová.
Lékaři mohou o podporu žádat ve dvou programech. První je určený na otevření lékařské praxe, jeden lékař může požádat až o 400.000 korun. Druhý program je zaměřený na studenty stomatologie, které má motivovat k úspěšnému dokončení studia a k poskytování praxe v zubním lékařství v Rakovníku. Maximální podpora pro jednoho žadatele 200.000 korun.