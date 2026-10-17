Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS. Dnes oznámili uzavření koalice. Starostou by měl být Tomáš Konopásek (za STAN), nahradí Luďka Štíbra (ODS), který už před volbami avizoval, že v čele města pokračovat nehodlá. Mezi programové koaliční priority patří například nové bydlení v lokalitě na Zátiší, digitalizace městského úřadu a jeho služeb nebo nová sportovní hala. Nová koalice bude mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu většinu dvanácti hlasů, řekla dnes ČTK lídryně Nezávislých Veronika Kronich, která by se měla stát místostarostkou.
"Během zhruba 14 dnů bychom chtěli doplnit programové prohlášení o priority a zveřejnit jej," uvedla Kronich.
Podle koaličního návrhu budou členy městské rady Jaroslav Vaic a Petr Steidl (Nezávislí), za Město pro vás Ivo Trešl a Oldřich Kronich a za ODS Jaroslav Hamouz.
Nezávislí získali ve volbách nejvíce mandátů, sedm. Město pro vás má tři křesla v zastupitelstvu. ODS má nyní dva mandáty, dosud měla v zastupitelstvu tři křesla. Dosavadní starosta města Štíbr kandidoval ze šestého místa, ale mandát nezískal.
V opozici skončilo ANO s pěti mandáty, a dále uskupení, která mají po jednom mandátu - Společně pro Rakovník, Rakovničáci, Směr Rakovník a sdružení KSČM, Stačilo! a nezávislí.