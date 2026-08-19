Rakovník vybral projektanta pro obnovu zimního stadionu, pokračuje úprava zázemí

Rakovník vybral projektanta pro rozsáhlou modernizaci zimního stadionu. Zpracování dokumentace by mělo být hotové do konce příštího roku. Nyní na stadionu pokračuje úprava zázemí včetně šaten. Termín dokončení stavebních prací byl původně v srpnu, ale kvůli vícepracím jej bylo třeba prodloužit do 21. září, řekla dnes ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
"Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci starého objektu, tak se v průběhu stavby začaly objevovat nové věci a bylo potřeba rozšířit rozsah stavebních prací," uvedla Hradilová. Jde například o výměnu dlažby ve vstupní hale a v centrální chodbě ve druhém podlaží, dodávku a montáž nových slaboproudých rozvodů i dalších sítí. Původní náklady dosahovaly téměř 26 milionů korun, po uzavření dodatků smlouvy kvůli vícepracím se přiblížily 30 milionům korun. Další více než tři miliony korun bude stát nové vybavení.
Za kompletní zpracování projektu na modernizaci stadionu město zaplatí téměř pět milionů korun. Samotná investice pak podle odhadu bude v desítkách milionů korun. Zahrne například obnovu střechy, nové zateplení a vzduchotechniku.