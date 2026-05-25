Rakovník vypsal tendr na projekt obnovy zimního stadionu

Rakovník vypsal veřejnou zakázku na projekt rozsáhlé obnovy zimního stadionu. Projekt by měl být hotový do konce příštího roku. Práce na stadionu budou moci začít až po dokončení projektu a stavebního řízení. V současnosti na stadionu pokračuje modernizace zázemí. Kromě toho dá město opravit chladicí potrubí pod ledovou plochou. Náklady budou necelé dva miliony korun, z toho jeden milion korun město získalo z dotace Středočeského kraje, informovala ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
Město letos v únoru spustilo modernizaci zázemí a šaten zimního stadionu za téměř 26 milionů korun. Hotovo by mělo být letos v srpnu. Oprava se netýká ledové plochy, haly ani tribuny.
Stavební úpravy a rekonstrukci stadionu zahrne právě chystaný projekt. "Zahájení projekčních prací předpokládáme v červenci 2026, s termínem dokončení v souladu s průběhem stavebního řízení, cca do konce roku 2027," uvedla Hradilová.
Součástí zakázky je zpracování dokumentace pro bourací i stavební práce. Dokumentace má vycházet ze studie, kterou dalo město zpracovat v roce 2022. Součástí zadání je i oprava fasády budovy zázemí stadionu, tedy šaten a ubytovny.