Rakovník vypsal tendr na vybavení modernizované části zimního stadionu, konkrétně zázemí, ubytovny a šaten. Sportovcům začnou znovu sloužit letos v září, informovala ČTK mluvčí radnice Kateřina Hradilová.
Obnova a úprava zázemí začala letos v únoru. Náklady na stavební práce, které mají skončit v srpnu, budou téměř 26 milionů korun. Vybavení bude stát přibližně tři miliony korun. Prostory mají být od září připravené na zahájení nové hokejové sezony. "S ohledem na to je nyní vypsáno řízení na výběr dodavatele vnitřního vybavení rekonstruovaných prostor, tedy vybavení šaten lavicemi a souvisejícího provozního vybavení," uvedla mluvčí.
Rekonstrukce se netýká ledové plochy, haly ani tribuny. Rozsáhlé stavební úpravy a modernizaci stadionu zahrne chystaný projekt, i na něj město vypsalo tendr. Projekční práce mají začít v nejbližších týdnech a jejich dokončení předpokládá vedení radnice přibližně do konce roku 2027.