Rakovník vypsal tendr na zajišťování svozu odpadů a provoz sběrného dvora

Rakovník vypsal tendr na zajišťování svozu komunálního i tříděného odpadu a provoz sběrného dvora, a to od roku 2027 do konce roku 2029. Důvodem je upřesnění a zpřehlednění podmínek, informovala ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
Hodnota tendru dosahuje desítek milionů korun. "Vypsaná zakázka především upřesňuje podmínky spolupráce, co kdo má na starosti a další podmínky, aby nedocházelo ke zbytečným neshodám. Jinak zadávací podmínky zůstávají stejné: sběrný dvůr, četnost svozů, fakturace atd. Jediné, co si bude město zajišťovat samo, je svoz odpadkových košů," vysvětlila Hradilová.
Původní smlouva je z roku 2001 a má více než 20 dodatků. Kvůli zpřehlednění je třeba na zakázky vypsat aktuální výběrové řízení, které se týká období do roku 2029, protože od roku 2030 má začít platit zákaz skládkování a podmínky bude třeba opět upravit.
Také Neratovice na Mělnicku nedávno vypsaly výběrové řízení na provozovatele sběrného dvora. Důvodem je upřesnění podmínek poskytování služeb a jejich rozšíření, například o takzvané re-use centrum pro opětovné použití předmětů.