Raný olej Jana Zrzavého po více než 80 letech znovu nalezen.

Naposledy obraz Noli me tangere od Jana Zrzavého veřejnost spatřila v roce 1940 u příležitosti jeho samostatné výstavy v Obecním domě, od té doby se sice o jeho existenci vědělo, nicméně jeho podoba zůstala široké i odborné veřejnosti skrytá. Až nyní, po více než osmdesáti letech, je k vidění na předaukční výstavě Galerie Kodl, která jeho cenu odhaduje na 8 až 14 milionů. Než dílo opět zmizí do některé ze soukromých sbírek, mohou si jej návštěvníci prohlédnout už jen do 25. května.