Kradl auta, nářadí i květiny. Obvinili ho ve vězení, kde sedí za jiné delikty

Autor: idh
  11:22
Pražští kriminalisté objasnili sérii majetkových deliktů, z nichž viní pětatřicetiletého muže. Ten si obvinění vyslechl už za mřížemi, kde si odpykává trest za jinou majetkovou kriminalitu. Za krádeže a porušení zákazu řízení mu hrozí další až tři roky vězení.

Případ začal podle kriminalistů loni v polovině prosince odcizením vozu značky Citroën. Muž s autem jezdil několik dní po Praze, přestože mu soud zakázal řídit, a to až do letošního června. Nakonec vozidlo odstavil na parkovišti v Praze 4.

„Zanechal ho tam pravděpodobně i s plnou nádrží, neboť v ten samý den natankoval u čerpací stanice za více než dva tisíce korun,“ informoval mluvčí pražských policistů Jan Rybanský s tím, že útratu muž ale nezaplatil a ujel.

Tím však série skutků podle kriminalistů neskončila. Ještě do konce loňského roku se obviněný vloupal do dvou zaparkovaných aut. Z nich zmizelo elektrické nářadí, mimo jiné příklepová vrtačka a bruska. Podle Rybanského se celková škoda v tomto případě vyšplhala téměř na třicet tisíc korun.

Další případ policisté zaznamenali letos v lednu. Muž rozbil květinový automat a odnesl z něj květiny. I tím způsobil škodu, která se podle vyšetřovatelů přiblížila deseti tisícům korun.

„V polovině dubna kriminalisté zahájili trestní stíhání muže pro trestné činy krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ uvedl Rybanský. Muž se v době sdělení obvinění už nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody kvůli jiné majetkové trestné činnosti.

