Recyklační linka v Hoříně zpracuje tabákové náplně na materiál pro stavbu silnic

V Hoříně na Mělnicku vznikla recyklační linka, která použité tabákové náplně zpracuje na materiál pro stavbu silnic. Technologie firmy Reneso už několik let funguje na Slovensku. V Česku jde o první podobné zařízení, řekl dnes ČTK zakladatel a generální ředitel firmy Hugo Repáň. Linka náplně rozstříhá, pak se z nich odstraní kovové části a vznikne granulát pro asfaltové směsi.
První silniční úsek využívající tento materiál by měl v zemi vzniknout v první polovině příštího roku, na Slovensku už se k tomuto využívá. Materiál mimo jiné zvyšuje odolnost proti vytváření vyjetých kolejí. Vlákna produktu nahrazují běžná celulózová vlákna přidávaná do asfaltových směsí. "Přidáním vláken z použitých filtrů tabákových náplní zapracovaných do asfaltové směsi jsme snížili 'kolejovitost' až o deset procent," poznamenal Repáň.
Sběr použitých tabákových a nikotinových náplní umožňuje na 150 svých vlastních i partnerských provozovnách přední tuzemský výrobce a prodejce tabákových výrobků Philip Morris. Letos průměrně spotřebitelé v tuzemsku odevzdali 1,4 tuny náplní měsíčně, což je kolem dvou milionů kusů.
Podle Karolíny Novákové ze společnosti Philip Morris lidé loni odevzdali z celkového množství zakoupených náplní v provozovnách firmy v Česku, kde jsou sběrné body, přibližně desetinu. Údaje za letošní rok zatím nejsou k dispozici. Na Slovensku je to nyní kolem 700 až 800 kilogramů měsíčně.
Česká linka má kapacitu zpracovat až pět tun náplní měsíčně, v případě potřeby není podle Repáně problém vytvořit další linku, která může odpad zpracovat třeba i v jiném regionu nebo státu, jelikož je zabudovaná v lodním kontejneru. Dá se snadno přepravit a odpad zpracovat lokálně, tedy sníží i jeho uhlíkovou stopu.
Dosud spotřebitelé odevzdali v ČR a na Slovensku přes 100 tun použitých tabákových a nikotinových náplní.