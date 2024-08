Mazací tramvaj vozí po Praze monopost formule

Ikonická tramvaj, jejímž obvyklým úkolem je starat se o dobrý stav tramvajových kolejí, se pro tuto příležitost přebarvila do modré barvy. Na svých zádech vozí monopost RB18, v němž Max Verstappen a Sergio Pérez reprezentovali tým Red Bull Racing ve Velké ceně v roce 2022.

Formuli na nákladní platformu usadil jeřáb vybavený speciálním ramenem.

Vůz bude jezdit každé dvě hodiny po trase Vozovna Strašnice – Průběžná – Vršovické náměstí – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Staroměstská – Chotkovy sady – Letenské náměstí – Nábřeží kpt. Jaroše – Náměstí Republiky – Florenc – Palmovka – Vysočanská – (Vozovna Hloubětín – Nademlejnská) – Palmovka – Krejcárek – Želivského – Vozovna Strašnice.

Propagační akce motoristické stáje Red Bull Showrun vyvrcholí v Praze na karlínském Rohanském nábřeží v sobotu 17. srpna. „Tým Red Bull Racing ti přímo do ulic centra našeho hlavního města přiveze jeden z nejdominantnějších vozů motorsportu, monopost RB7 a poskytne ti možnost nejen tuhle káru vidět, ale hlavně i slyšet,“ uvedl Red Bull na svých webových stránkách o vozu, s nímž se Sebastian Vettel v roce 2011 stal podruhé mistrem světa a stáj s rekordním počtem bodů vyhrála Pohár konstruktérů.

„Když přivezeme celou show do města, bývá to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé vidí a slyší zblízka, jsou šokováni, jak rychlý a hlasitý je. Proto jsme nadšeni, že můžeme Showrun představit právě v Praze,“ dodává stáj.