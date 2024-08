Formule v sobotu rozburácí Prahu. Red Bull přiveze legendární stroj i Coultharda

„Díky naší akci má mnoho diváků vůbec poprvé možnost vidět naživo závodní monopost. Když ho poprvé spatří a slyší zblízka, jsou šokováni, jak rychlý a hlasitý je. Na konci show vždycky jásají. A my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze,“ říká Chris Gregory z týmu Red Bull Racing.

Tato závodní stáj navíc nepřivezla do metropole jen tak ledajaký stroj, ale legendární formuli RB7, kterou zná každý fanoušek tohoto sportu, jemuž místo krve proudí benzín a v hrudi pulsují válce.

Jedná se totiž o jednu z nejlepších formulí, která kdy v nejvyšší motoristické soutěži závodila. Tým Red Bull Racing ji nasadil v sezoně 2011, kterou tato stáj zcela ovládla.

Německý pilot Sebastian Vettel si v ní dojel pro svůj druhý titul mistra světa, kdy z devatenácti závodů ovládl jedenáct a ve dvanáctém byl nejrychlejší jeho týmový kolega z Austrálie Mark Webber. Red Bull Racing navíc díky tomu zvítězil mezi ostatními stájemi v Poháru konstruktérů s rekordním počtem bodů.

„RB7 je vůz s výkonem 750 koní a osmiválcovým motorem, který zvládne až 18 000 otáček za minutu, váží přibližně 650 kilogramů a umí vystřelit z nuly na sto kilometrů v hodině za méně než tři sekundy,“ popisuje vůz Gregory.

Program Red Bull Showrun Fanouškovská zóna bude přístupná již v pátek, a to od 16 do 20 hodin. Znovu se pak otevře v sobotu v 10 hodin dopoledne a v poledne pak organizátoři akce zpřístupní i divácké sektory. Hlavní show začne ve 14 hodin, kdy se diváci mohou těšit především na exhibiční jízdu pilota Davida Coultharda v jeho formuli RB7, ale také třeba na ukázku formule Dragon X, kterou zkonstruovali studenti brněnské VUT, nebo hypermobilu Praga Bohema. Program končí v 16 hodin a o dvě hodiny později své brány uzavře také fanzóna.

Legendární však nebude jen monopost, ale také pilot formule. Bude jím totiž skotský závodník David Coulthard, který sám vyhrál třináct velkých cen a pro tým Red Bull Racing získal historicky první stupně vítězů na Grand Prix Monaka v roce 2006.

„Mám tu spoustu přátel. Vlastně sem jezdím častěji než do rodného Skotska. Praha je nádherná. Od památek přes gastronomii až po skvělé lidi. Věřím, že předvedeme show, na kterou se bude dlouho vzpomínat,“ popisuje Coulthard svůj vztah k české metropoli.

Exhibice formule RB7 ale zdaleka není jedinou částí sobotního programu. Motocyklový jezdec Arunas Gibieža z Litvy nejenže předvede na svém stroji kaskadérské kousky, ale také zájemce naučí na trenažéru jízdu po zadním kole.

Vedle toho bude možné si ve fanouškovské zóně vyzkoušet vyměnit skutečná kola monopostu, a to na reálném šasi stroje o váze 880 kilogramů. Na výměnu musejí zájemci přijít ve dvou a jejich úkolem bude vyměnit přední pneumatiku formule v co nejkratším čase.

Uzavřené nábřeží

Všichni ti, kteří by po dobu konání akce chtěli projet po Rohanském nábřeží a mají pod kapotou jen standardní motory, budou muset jet objížďkou, a to s platností od pátečních 15 hodin do nedělních 19 hodin.

„Pro běžnou dopravu bude zcela uzavřena větší část komunikace Rohanské nábřeží ve směru do centra i směrem na Vysočany, konkrétně od křižovatky s ulicemi Šaldova a Breitfeldova až k navazující ulici Voctářova, včetně jejího začátku, a dále také ulice U Rustonky a Švábky,“ informuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Do centra od Balabenky a naopak ve směru na Vysočany od Karlína doporučuje vedení města využít ulice Sokolovská a Šaldova.

Objížďka ve směru do centra od Libně povede přes Libeňský most, Dělnickou, Argentinskou, Hlávkův most a Wilsonovu ulici a od Holešovic na Žižkov bude ideální zvolit trasu přes ulice Voctářova, Zenklova, Prosecká, Čuprova, Spojovací, Novovysočanská a Pod Krejcárkem.

Návrat po třech letech

Formuli ze stáje Red Bull Racing Pražané neuvidí ve městě poprvé. Ulicemi metropole se totiž závodní stroj proháněl už v dubnu roku 2021, kdy se mimo jiné projel i po Karlově mostě.

Za volantem tehdy seděl, stejně jako tomu bude v sobotu, David Coulthard. Red Bull totiž ve spolupráci s CzechTourismem natáčel klip, ve kterém byla Česká republika představena pohledem pilota F1. Z Prahy Coulthard zamířil na jižní Moravu, například ke státnímu zámku Lednice nebo mezi vinohrady.

11. dubna 2024

Red Bull pro propagaci akce zvolil originální přístup. Od pondělí vozí formuli po městě tramvaj „mazačka“, která bude metropoli křižovat ještě i celý dnešní den. Na své cestě ze strašnické vozovny jede například přes zastávky Staroměstská, Letenské náměstí nebo Palmovka.

„Partnerství DPP a Red Bull je krásným příkladem funkčního a vzájemně prospěšného spojení sil dvou silných značek a firem ze dvou na první pohled naprosto odlišných světů,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. „Spoluprací mazačky – ikonické tramvaje – a monopostu formule vzdáváme hold oběma technologiím, jejich konstruktérům, technikům, kteří se o ně starají, a v neposlední řadě i řidičům,“ dodává.