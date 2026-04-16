Referendum ke stavbě logistického centra v Choťánkách by mělo být 23. května

Referendum o logistickém centru pro Globus v katastru obce Choťánky na Nymbursku by se mělo uskutečnit 23. května. Záměru, který byl poprvé představen loni v únoru, se část obyvatel obávala. Obec si proto nechala zpracovat dopadovou studii, se kterou se nyní lidé budou moci seznámit. V referendu by měli odpovídat na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec s investorem uzavřela plánovací smlouvu. Termín referenda i znění otázky budou zastupitelé obce schvalovat 27. dubna, řekl ČTK místostarosta obce Petr Šlechta (nez.).
Studie podle Šlechty reflektovala zásadní dotazy občanů a hodnotí klíčové oblasti vlivu záměru, a to na ovzduší, hluk, veřejné zdraví, přírodu a krajinu, ale i případný dopad na hodnotu nemovitostí. "Výsledky studie jsou pro záměr příznivé, konstatuje totiž, že nedojde k překročení imisních limitů, že u hluku z dopravy předpokládá dokonce mírný pokles hlukové zátěže v obci díky odclonění budovami a protihlukovými valy. Posudek také konstatuje, že neočekává negativní vliv na kvalitu podzemních vod, domovní studny ani na chráněný vodní zdroj Choťánky prameniště. U ceny nemovitostí očekává stabilizaci až mírný růst cen díky lepším sítím a zvýšené poptávce po bydlení či nájmech," citoval ze studie Šlechta. Studii si budou moci lidé v plném znění přečíst na webu obce, případně ji osobně prostudovat na obecním úřadě, dodal místostarosta.
Pokud budou lidé v referendu souhlasit, obec se společností FI Development CZ uzavře plánovací smlouvu, která by měla upravit závazná pravidla a podmínky spolupráce. Přesný termín výstavby nyní podle vedení obce nelze odhadnout, protože veškerá příprava začne až okamžikem uzavření smlouvy a zahrnuje i celý proces změny územního plánu.
Logistické centrum by mělo vzniknout na ploše přes 200.000 metrů čtverečních vedle silnice I/32, zahrne dvě skladovací haly o rozloze 66.000 metrů čtverečních, parkoviště pro 50 kamionů a 100 aut zaměstnanců. Počítá se zhruba 300 zaměstnanci, denně by mělo do areálu zajíždět zhruba 100 kamionů. Od obce má být areál oddělen ochranným valem, areál má mít samostatné dopravní napojení. Choťánky, kde se nyní staví velké množství rodinných domů, by peníze od investora mohly využít na rozvoj obce. Desítky milionů korun by měla obec získat přímo prodejem pozemků a změnou územního plánu, budoucí trvalý příjem by pak plynul z daně z nemovitosti.