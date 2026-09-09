Referendum o nové škole v Horním Bezděkově není platné, nepřišlo dost lidí

Dnešní referendum o nové soukromé škole v Horním Bezděkově na Kladensku není platné, zúčastnilo se ho málo lidí. Hlasovat přišlo 30 procent z 580 oprávněných voličů, pro platnost referenda je potřeba minimálně 35 procent hlasů. Výsledek plebiscitu není ani závazný, informovala obec na úřední desce.
Referendum se týkalo chystaného zvýšení kapacity bývalého stacionáře pro lidi se zdravotním postižením. Do objektu, který je od covidové pandemie prázdný, se má přestěhovat soukromá základní a střední škola Donum Felix. Její dosavadní budovu v Kladně čeká demolice. Maximální kapacita školy má být 160 žáků, část místních lidí se obává zvýšení dopravní zátěže a narušení klidného života v obci. Sepsali i protestní petici, kterou podepsalo přes 200 lidí. Horní Bezděkov má kolem 780 obyvatel.
Lidé v referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec činila veškeré možné kroky k tomu, aby při změně užívání budovy na základní a střední školu nebyla zvýšena kapacita uživatelů budovy, tedy žáků a zaměstnanců, nad počet 90. Většina hlasujících, 78 procent, se vyslovila proti rozšíření kapacity.
Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Tato podmínka nebyla splněna.
Škola podle starosty Petra Boháčka (nez.) chtěla v obci původně začít s výukou od tohoto září. Proti záměru se však zvedla nevole místních, kteří se odvolali proti změně užívání stavby ke krajskému úřadu. "Začali dělat drobné úpravy, ale vzhledem k tomu, že v každé učebně chtějí dělat střešní okno a je to nosná konstrukce, tak nemohou pokračovat, protože by porušili zákon. Takže se teď čeká, jak rozhodne kraj," řekl Boháček ČTK.
Kdyby byl výsledek referenda závazný, musela by se podle něj obec spojit s právníky a ministerstvem vnitra, aby jí poradili, jak postupovat. "Jsem 20 let starostou, ale referendum jsme tady ještě neměli. Takže se stále učíme," dodal.