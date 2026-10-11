Referendum ve Velkých Přílepech podpořilo stavbu přeložky II/240 a obchvatu

Voliči ve Velkých Přílepech podpořili v referendu, které se konalo v pátek a v sobotu zároveň s komunálními volbami, stavbu přeložky silnice II/240 spojující dálnice D7 a D8 a stavbu obchvatu obce. Obojí chystá Středočeský kraj, cílem je odvést tranzitní dopravu mimo centrum obce. Referendum zároveň vyslovuje podmínku, že Velké Přílepy trvají na tom, aby byl obchvat zprovozněn nejpozději současně s přeložkou silnice, řekla dnes ČTK starostka obce Kamila Handlová. Tah II/240 slouží jako jedna z tranzitních tras pro řidiče z okolních obcí při cestě do Prahy.
Před devíti lety lidé referendem obchvat zamítli. U záměru ale postupně přibylo několik úprav, kromě obchvatu přibyla protihluková opatření, zachování prostupnosti krajiny a upravené je i vedení silnice u mimoúrovňové křižovatky. Obec nyní bude moci podle starostky při dalších jednání se Středočeským krajem a při dalších řízeních obchvat a přeložku nejen podporovat, ale zároveň prosazovat dodržení podmínek. "Nejde o bezpodmínečný souhlas s tou stavbou," uvedla starostka.
Voliči odpovídali v referendu na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec změnila svůj dosavadní nesouhlasný postoj vycházející z výsledku referenda před devíti lety a podporovala výstavbu přeložky i obchvatu, a to za dvou podmínek: obchvat Velkých Přílep bude zprovozněn nejpozději současně s přeložkou silnice a budou dodržena všechna navržená protihluková opatření a zachována prostupnost krajiny.
V referendu hlasovalo přes 1100 lidí, což je přes 50 procent voličů v obci. Souhlas s přeložkou a obchvatem vyslovilo 79 procent hlasujících. Referendum je platné a závazné.
Pro budování obchvatu aktuálně pokračuje řízení o povolení záměru jeho první etapy. Pro přeložku je třeba doplnit podklady pro žádost o územní řízení. Její součástí budou tři etapy: první mezi D7 a Kralupy nad Vltavou, druhou obchvat Kralup a třetí úsek mezi Kralupy a obcí Úžice u D8. Termín zahájení stavby není stanovený, předpokládané dokončení je po roce 2029.