Nová linka S61 propojí hlavní nádraží a Libeň, Kyje, Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice a Úvaly.

„Je důležité, že je to nové spojení ze středních Čech na hlavní nádraží v Praze. Normálně všechny vlaky jezdí na Masarykovo nádraží,“ řekl redaktorce iDNES.cz ředitel RegioJetu Radim Jančura.

Pouze o víkendech budou vlaky na lince pokračovat až do Vršovic. „Je to z kapacitních důvodů a kvůli konstrukci jízdního řádu. Nešlo to jinak poskládat. Ve všední dny do Vršovic jezdí vlaky po deseti, patnácti minutách. Interval je tam už teď docela krátký a na trati je omezená kapacita. Další vlaky tam už nejde pustit. O víkendu je tam ještě prostor a více času. Je možnost tam zajet,“ vysvětlil pro iDNES.cz mluvčí ROPID Filip Drápal.

V pracovní dny budou vlaky linky S61 jezdit každých třicet minut ve špičce a každou hodinu mimo špičku. Vlaky jsou součástí systému Pražské integrované dopravy.

„Chceme, aby pokud možno, lidé měli pohodlný způsob dopravy veřejnou hromadnou dopravou do Prahy. Tak aby nemuseli vždy používat automobil. Ta kapacitní kolejová doprava je v tomto ohledu samozřejmě zásadní, protože víc aut se nám do Prahy nevejde,“ řekl pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Na soupravě ostatně stojí nápis „Prahou vlakem rychle a pohodlně“.

Na lince S49 elektrické vlaky nahradí starší motorové. Nové vlaky by měly být oproti původním méně hlučné a budou produkovat méně emisí. Jsou vybaveny evropským zabezpečovacím systémem ETCS.

Vlaky nabízí například wi-fi připojení, zásuvky nebo klimatizaci. Každá jednotka má kapacitu až 231 sedících cestujících. Vlaky jsou polepené speciální fólií, která je chrání před graffiti.

Zvýší kapacitu

Nové vlaky mají mimo jiné zvýšit kapacitu na pražských tratích. Předpokládané roční náklady na provoz obou linek byly 250 milionů korun, RegioJet v tendru přišel s nabídkou 162,3 milionu korun.

„Středočeský kraj a Praha získaly cenu o 30 procent nižší, než byla plánovaná. Tady je vidět, že ve chvíli, když moudré kraje soutěží, tak jsou schopny z dopravců dostat výrazně lepší ceny než přímým zadáním,“ řekl Jančura.

Poukázal na to, že „vítězná cena s novým vozidlem byla nižší než stará cena předchozího dopravce se starým vozidlem“. „V případě, že nesoutěžíte, tak starý dopravce přijde s tím: dám vám nové vlaky, ale chci, abyste mi zaplatili odpisy,“ zdůraznil Jančura.

„Za nás je to jednoznačný směr. Tohle byla cesta, kterou jsme si jednoznačně vybrali. Je to způsob, jak získat větší kvalitu pro cestující za nižší cenu pro veřejné rozpočty,“ reagoval Hřib na Jančurova slova.

RegioJet v současnosti investuje osm miliard korun do výroby nových vlakových souprav. Aktuálně přebírá například 13 nových lokomotiv TRAXX MS3 výrobce Alstom, které chce nasadit na mezinárodní linky.

Investice mají podle společnosti zvýšit komfort cestujících, zlepšit ekologickou udržitelnost a posílit postavení RegioJetu na evropském trhu.

Kvůli zpožděné dodávce nových nízkopodlažních bezbariérových vlaků dočasně s novým jízdním řádem linku S49 provozoval se svými vlaky dopravce Arriva pod licencí RegioJetu.

RegioJet vznikl v roce 2009 jako dceřiná společnost Student Agency, od roku 2011 začal provozovat pravidelnou osobní železniční dopravu.