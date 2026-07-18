Rekonstrukce benešovské knihovny míří k závěru, dočasné prostory se uzavřou

Rozsáhlá rekonstrukce městské knihovny v Benešově míří k závěru, čtenářům by se měla otevřít v září. Kvůli stěhování knih a vybavení do opravené budovy se 28. července uzavřou provizorní prostory knihovny v bývalé restauraci U Zeleného stromu, řekla ČTK mluvčí radnice Tereza Lípová.
"Původním záměrem bylo zachovat provoz knihovny po celou dobu stěhování v náhradních prostorách u Zeleného stromu. Vzhledem k rozsahu přesunu a technickým nárokům celé akce to však bohužel nebude možné a knihovna bude muset být po nezbytně nutnou dobu uzavřena," uvedla mluvčí. Podle ní by nebylo možné rozjet knihovnický systém v nové budově a ve starých prostorách ho zároveň dál provozovat.
Od 20. do 27. července bude provoz knihovny rozšířen v pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00, aby si návštěvníci mohli vypůjčit knihy před plánovanou uzavírkou.
Rekonstrukce knihovny za 70 milionů korun začala loni na jaře. Stavbaři nejdříve opravili střechu budovy a instalovali na ni fotovoltaickou elektrárnu. U knihovny také odstranili sochu sedícího dítěte s chlebem od Václava Bejčka, která by překážela rekonstrukci, a dočasně ji osadili naproti kulturnímu domu Karlov. Po skončení prací ji vrátí na původní místo.
Benešovská knihovna se potýká s omezeným prostorem a zastaralým vybavením. Uvnitř vznikla vstupní hala, z foyer bude možné vstoupit do dětského oddělení i hlavního sálu knihovny. Novinkou má být centrální pult či důslednější oddělení provozu od zázemí. Knihovna také bude mít toalety, které jí dosud chyběly, což komplikovalo pořádání akcí pro školy i dospělé. Plánováno je i efektivnější ukládání knih a celkové snížení nákladů na provoz.
V benešovské knihovně je 90.000 svazků, ještě nedávno to bylo 120.000. Část fondu musí knihovna průběžně vyřazovat.