Rekonstrukce městské knihovny v Benešově se o měsíc protáhne

Rozsáhlá rekonstrukce městské knihovny v Benešově se protáhne. Stavbaři narazili na problémy, s nimiž nepočítali. Podle smlouvy má být budova zkolaudovaná do 14. května, což se podle místostarosty Romana Tichovského (ODS) nestihne. Stavba se nejspíš o měsíc prodlouží, za každý den navíc bude firma městu platit penále, řekl dnes Tichovský novinářům.
"Venku čekají na nějaké prefabrikáty a ještě nemají hotové vnitřky, podlahy a vzduchotechniku. Finišují, ale určitě to nebude do 14. května, kdy by to mělo být zkolaudované," uvedl Tichovský. Podotkl, že s komplikacemi je potřeba na stavbách počítat, vždy se podle něj mohou objevit věci, které nejsou v dokumentaci. Další čas pak zabere řešení problému a projektování.
Rekonstrukce knihovny za 70 milionů korun začala loni na jaře, její provoz se přestěhoval do náhradních prostor v bývalé restauraci U Zeleného stromu. Stavbaři nejdříve opravili střechu budovy a instalovali na ni fotovoltaickou elektrárnu. Už práce na střeše se proti původním plánům protáhly. Při průzkumech se zjistilo, že by po zatížení solárními panely mohla mít problémy se statikou. Bylo tak nutné ji zpevnit. Dělníci také u knihovny odstranili sochu sedícího dítěte s chlebem od Václava Bejčka, která by překážela rekonstrukci, a dočasně ji osadili naproti kulturnímu domu Karlov. Po skončení prací ji vrátí na původní místo ke knihovně.
Benešovská knihovna se potýká s omezeným prostorem a zastaralým vybavením. Uvnitř vznikne vstupní hala, z foyer bude možné vstoupit do dětského oddělení i hlavního sálu knihovny. Novinkou bude centrální pult či důslednější oddělení provozu od zázemí. Knihovna také bude mít toalety, které jí teď chybějí, což komplikuje pořádání akcí pro školy i dospělé. Plánováno je i efektivnější ukládání knih a celkové snížení nákladů na provoz.
V benešovské knihovně je 90.000 svazků, ještě nedávno to bylo 120.000. Část fondu musí knihovna průběžně vyřazovat.