Práce jsou nutné především kvůli špatnému stavu plynovodu, jeho nutnou opravu využijí k rekonstrukcím i další městské firmy. Plán oprav kritizuje starosta městské části, nastane podle něj dopravní chaos.

Kromě plynovodu se budou práce týkat také oprav silnice, které zajistí Technická správa komunikací (TSK), a rekonstrukce vodovodu Pražské vodohospodářské společnosti. Pracovat v ulici bude i dopravní podnik. První omezení bude trvat od 26. června do 29. června, kdy bude jednosměrně uzavřena Plzeňská ve směru na Zličín od budovy Smíchov Gate po Kartouzskou.

Od 30. června do 15. července bude uzavřena ulice Kartouzská mezi Radlickou a Plzeňskou. Největší uzavírka pak nastane od 16. července do konce prázdnin, kdy bude část Plzeňské úplně neprůjezdná pro automobilovou a autobusovou dopravu. Jako objízdná trasa budou sloužit ulice Mozartova, Vrchlického a Erbenova. „Budeme se snažit minimalizovat tranzitní dopravu přes tuto problematickou část Smíchova,“ dodal náměstek ředitele TSK Josef Richtr.

Práce omezí i provoz MHD. Nejprve o víkendu 28. a 29. června nepojedou Plzeňskou obousměrně tramvaje mezi zastávkami Anděl a Sídliště Řepy, zavedeny budou náhradní autobusy. Od 30. června do 11. července nepojedou tramvaje v krátkém úseku u Anděla, tramvajové linky do Košíř a Řep pojedou objížďkou přes ulice Nádražní a Za Ženskými domovy a bude přerušena tramvajová doprava do Radlic, kterou nahradí autobusy. Poté bude do konce letošních prací provoz tramvají bez omezení. Po celou dobu také dopravní podnik zkrátí linky autobusů 123, 191 a 167 a posílí tramvajovou dopravu v Plzeňské další linkou.

Hlavním důvodem oprav je špatný stav plynovodu, který je podle místopředsedy představenstva firmy Pražská plynárenská distribuce (PPD) Andreje Prna ze 70. let minulého století, některé části dokonce z 50. let.

„Stav plynovodu v Plzeňské ulici je skutečně špatný a je nutné jednat rychle, takže s těmi pracemi se musí začít už letos o prázdninách,“ řekl k tomu náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Práce budou podle Prna pokračovat i příští rok, a to zhruba od konce února. Letos podle něj plynaři opraví asi šest set metrů potrubí a příští rok zbytek ze zhruba dvou kilometrů celkové délky.

Rekonstrukce nezačala dříve, protože bylo podle zástupců města nutné počkat na dokončení oprav Barrandovského mostu. Postup nicméně kritizuje starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS), podle kterého se práce v Plzeňské nešťastně kryjí s celkovou rekonstrukcí Peroutkovy ulice a pracemi v Holečkově.

„Opravdu to způsobí naprostý dopravní chaos na naší městské části,“ řekl starosta. Hřib k tom sdělil, že se městu se podařilo s PPD dojednat výrazné úpravy původně velmi ambiciózního plánu oprav. „Celá ta záležitost bude maximálně koordinována,“ dodal náměstek.